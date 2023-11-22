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台南驚見白色綠鬣蜥 疑脫皮及泥巴髒污現顏色錯覺

中央社／ 台南22日電

台南市安南區和順工業區某間廠房20日整理環境時，驚見1隻長約1公尺的「白色」綠鬣蜥，立刻通報捕捉；經鑑定是雌蜥，疑因多次脫皮及泥巴髒污，才會讓人產生顏色錯覺。

台南市安南區和順工業區某家廠房20日整理環境時，突然發現1隻長約1公尺的大蜥蜴，體色竟是白色，一動也不動，看起來很嚇人，通報台南市政府農業局派人捕捉，才確認是綠鬣蜥的雌蜥。

至於綠鬣蜥為何是白色的，保育人士初判，一般長成綠鬣蜥體色會變淺，雌蜥又比雄蜥淺了一點，加上不斷脫皮及泥巴髒污，才會被誤認是白色。

台南市政府農業局今天告訴中央社記者，這頭綠鬣蜥經丈量吻肛長43公分（尾巴長度不測量），體型不算大，農業局曾捕捉到吻肛長超過50公分的綠鬣蜥；不過，落網綠鬣蜥仍將面臨「移除」命運。

農業局統計，台南去年共捕捉6603隻綠鬣蜥；今年截至11月17日，已捕獲7883隻，超過去年數量。

綠鬣蜥繁殖力強，1窩可產下20至80顆蛋，喜歡鑽洞挖土，會破壞農作物及土堤護岸，幼蜥可愛，但長成後體型巨大，雖是草食性，卻讓人感到害怕，已成台灣有害物種，台南市府民國110年更委外捕捉，當前捕捉重點在南區竹溪周遭。

綠鬣蜥 台南

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