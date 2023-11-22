立委考察嘉義藝文建設 市府：仍盼中央支持

立法院教育及文化委員會今天上午會同文化部、教育部、法務部、交通部考察嘉義地區文化教育建設及歷史建物保存活化情形。立委王美惠表示，4年來已爭取3億元打造藝文嘉義；不過，市府表示，仍有許多藝文建設需要中央與地方合作，才能提供市民更優質的文教設施、服務量能。

教育及文化委員會由委員王美惠、陳培瑜偕教育部政務次長林明裕、文化部政務次長李靜慧、交通部、內政部、法務部等南下嘉義市考察，包括嘉義文化創意產業園區、嘉義市圖書館總館園區、歷史建築原嘉義郵局、歷史建築東門派出所、國定古蹟嘉義舊監獄及宿舍群等。

王美惠表示，這4年來爭取3億經費，包括修復國定古蹟嘉義舊監獄、修繕及經營文創園區、補助歷史建物及私有老建築，與升級地方文化館建設，致力保存文化資產，打造藝文嘉義。

市府文化局表示，市府在文創園區投入大量經費與資源，包括辦理開嘉市集、搖滾音樂祭、嘉義藝術節、有事青年節、工藝設計展等，帶動文創園區觀光消費人潮。未來更規畫整修文創園區W棟作為嘉義市美術館典藏空間、展覽空間、中型表演基地及親子閱讀空間等，已編列2500萬元的規劃設計費用，但因文化部一紙公文計畫中斷。

市府去年、今年向中央爭取總圖興建預算，皆未獲得同意，仍然持續進行總圖園區興建計畫，在2019年5月啟動先期規畫及都市計畫變更程序。目前先期規劃作業已辦理完成，總工程經費需18.41億元，亟待中央經費支持。

歷史建築東門派出警察局修復工程已於今年11月17日竣工，將由文化局規畫為文化、文學推廣基地活化再利用。市府將積極爭取文化部地方文化館計畫經費1000萬元協助營運。

2015年起嘉市府自編預算修復嘉義舊監獄及宿舍群，推動「以修代租」計畫，導入民間資源協助，並申請文化部再造歷史現場。但是在宿舍群房地產權屬於中央的情形下，市府協助提案整修，還要負擔配合款，並且從負擔30％提高到40％。

目前宿舍群還有將近30多戶還未修繕，經費約2億元。市長黃敏惠也曾向蔡英文總統當面陳請協助，希望加速嘉義舊監的修繕進度。