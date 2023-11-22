噍吧哖事件逾百年後 VR特展重回大審判現場

1915年噍吧哖事件是日治期間台灣最後一次大規模武裝抗日事件，余清芳等人被捕送到現今司法博物館審理，事隔逾百年後，台史博特展今天開幕，以VR設備讓人經歷當年大審判。

國立台灣歷史博物館「重返第一法庭．噍吧哖世紀大審判」特展，今天在國定古蹟司法博物館（原台南地方法院）開幕，讓人戴上VR設備重返第一法庭，親身經歷1915年噍吧哖世紀大審判歷史，展期至民國113年4月30日。

台史博指出，特展以臨時法院審判過程為敘事核心，透過多重視角串聯人物故事，展場中VR影片不僅重現事件過程，更展演當時人民生活苦境及面對外來政權的不信任與抗爭緣由。

考量現場空間及古蹟限制，以懸吊手法在高達4公尺牆面巨幅展出當時匪徒刑罰令內容，並利用VR科技「虛實整合」，在事件審判地點呈現「文化內容科技應用」、「再造歷史現場」2大概念，深入理解噍吧哖事件歷史多元面貌，沉浸感受場域與事件歷史共感。

台史博副館長莊佩樺說，特展關注台灣歷史立於世界發展的價值，也典藏展示這片土地人民的記憶與故事，以事件真實存在的各階層常民百姓為原型，多元呈現當時政府對人民司法審判不公現象。

台史博表示，噍吧哖事件又稱西來庵事件，爆發於1915年間（日治大正4年），是日治台灣最後一次大規模武裝抗日事件，由余清芳、羅俊、江定等人以神符信仰秘密組織南北串聯。

在參與事件眾人紛紛遭捕後，被以違反匪徒刑罰令起訴，當時審理現場的臨時法院第一法庭，就是現今國定古蹟司法博物館第三法庭。

日本總督府經歷噍吧哖事件衝擊後，日漸更改統治方式，新一代青年知識分子以民權、自治為核心主張，以言論宣傳、結社訴願為手段，從台灣文化協會到農民組合、工會，甚至組成政黨，展開現代政治運動模式。