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殯葬園區聯外道路工程補助 嘉義藍綠立委參選人吵成一團

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
藍營嘉義市立委參選人張秀華議員（右）上午再藉質詢，針對位在嘉縣轄殯葬園區聯外道路工程議題，槓上綠營立委王美惠。記者魯永明／翻攝
藍營嘉義市立委參選人張秀華議員（右）上午再藉質詢，針對位在嘉縣轄殯葬園區聯外道路工程議題，槓上綠營立委王美惠。記者魯永明／翻攝

嘉義市藍營立委參選人張秀華議員，上午再藉質詢，針對位在嘉縣轄殯葬園區聯外道路工程議題，槓上綠營立委王美惠，張秀華指王美惠日前帶內政部等官員視察殯葬園區，中央官員未允諾補助，下鄉未帶建設紅包，視察「作秀」，並為嘉市府負擔第三期聯外道路配合款7600萬元，反觀嘉縣不必負擔一、二期聯外道工程款，批中央對嘉市不公平。王美惠駁斥，聯外道路經費是她爭取，不是天上掉下來的。

張秀華說，殯葬園區由嘉市管理養護，卻是嘉縣市共同使用，服務外縣市民眾居多，中央對嘉縣市聯外道路工程補助不同，嘉縣執行一、二期工程，中央全額補助，反觀嘉市年底發包第三期工程，總工程費3億多元，中央負擔2億8千萬元，市府自籌7600萬元。

張秀華說，內政部官員下鄉視察未帶建設補助紅包，有如作秀，她暗批有人割稻仔尾、坐享其成，中央對嘉市很不公平。工務處長蘇文崎說，殯葬園區聯外道路第三期經費中央負擔79%、市府21%7600萬元；民政處長林家緯表示，中央官員視察未允諾補助，殯葬設施服務外縣市民眾居多，市府支出2億3千多萬元，他向中央代表反映請求補助

立委王美惠16日邀內政部、交通部與嘉縣市府，會勘殯葬園區禮儀廳與納骨塔，王美惠說，經她協調中央與地方，成功爭取2億8000萬元聯外道路第三期工程，協助市府申請5250萬元更新火葬場火化爐。

王美惠說，立委考察開會讓中央了解地方需求，經費要送計畫，再經審核，才會核定經費，當初殯葬園區交通問題，引發居民陳情抗議，縣市政府無法解決，這筆經費不是天上掉下來。殯葬園區第三期道路不屬任何道路單位管轄，市府也沒預算處理，是她在中央四處奔走，專案獲得補助。

立委王美惠（中）16日邀內政部、交通部與嘉縣市府，會勘殯葬園區禮儀廳與納骨塔。圖／王美惠服務處提供
立委王美惠（中）16日邀內政部、交通部與嘉縣市府，會勘殯葬園區禮儀廳與納骨塔。圖／王美惠服務處提供

王美惠 張秀華 內政部

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