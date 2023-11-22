年齡歧視獨居長輩租屋難 華山基金會協助視障婦有棲身之所

嘉市75歲獨居吳姓老婦，長年租居房子，又面臨房東收回，經華山基金會協助、溝通，吳婦才能有棲身之所；基金會表示，長輩在租屋過程中經常會受到不平等對待，房東擔憂年紀大的長輩會出現一些狀況，基金會表示會加強訪視、服務，不會變成房東負擔，提高房東出租意願。

華山基金會嘉義市天使站長文聖淵表示，吳婦租屋獨居在嘉義市，健康狀況不佳，因重度視障影響，就醫困難，房東已多次表達想收回，但因外界對於長者租屋仍存年齡歧視，讓吳婦在找房上四處碰壁。

站長文聖淵說，畢竟長輩還是喜歡在熟悉的環境下生活，基金會了解房東不願意續租的原因，如果房東還是沒有意願，也會協助尋找適合的居所，或願意收容的社福團體。幸好基金會和房東溝通，表示加強訪視、服務、需求，不會造成房東負擔，才獲得房東同意續租。

他表示，在基金會服務過程中，這並不是單一個案，其實有很多長輩常遇到租屋歧視。

房仲表示，長輩租屋比一般人租屋還困難，房東出租意願不高的主因是，擔憂長輩如果不幸在家裡辭世，會造成房價、租金下跌，所以都不大願意租給已有年紀的長輩，如果是獨居老人意願更低。

依房屋型態每月租金約2、3千到1萬元，雖然政府有租金補助，不過，與實際數據有落差，因為申請補助要提供租約等相關資料，有房東怕會被課稅，不願配合申請，或者以提高房租來轉嫁到承租戶身上。

有里長說，房價愈來愈高，有些房東以漲價為由，其實是要和長輩解除租約，里內也常發生房東不願續租狀況，里長只能盡量幫忙溝通，或者協助尋找願意出租的房東。

華山基金會嘉義市天使站在地設站服務18年，累積服務291位三失長輩，今天舉辦感恩茶會，長輩、義工與善士們到場一起同樂。

基金會進行「愛老人 愛團圓」公益活動，常年服務經費每月1250、建站福氣磚每磚6000，為弱勢長輩提供穩定的到宅服務。今年預計募集年菜1326份，希望各界共襄盛舉。