大埤稻草酸菜文化季「今年沒迷宮」鐵粉吃驚 主辦單位曝光原因

雲林縣大埤鄉人口數近1萬8000人，約7成人口種植稻米，面積逾5000公頃，總產量是全國之冠，堪稱米鄉，為擴大產業行銷，鄉公所結合當地特產酸菜，連年舉辦稻草酸菜文化季，然而今年第3屆沒有稻草迷宮，而是突破以往，首與雲林科技大學合作打造鏡射稻草藝術長廊，希望帶給遊客耳目一新的感覺，12月16日在國道三號下的大埤稻草藝術園區登場。

大埤鄉三結社區推廣稻草編織藝術多年，是國內名聞遐邇的達人社區，鄉長林森寳說，由於當地盛產稻米與酸菜，為了整合行銷在地特色，從2021年起全新推出稻草酸菜文化季，成功打響全國知名度，甚至有工藝師向社區詢購稻草原料。

鄉公所今天在製作稻草裝置藝術的三結社區稻香園舉辦活動宣傳記者會，不過今年沒有稻草迷宮了，鐵粉一聽吃驚，理事長黃迺勛說，為了帶給遊客新的體驗，今年以「稻境．稻靜」概念，運用鏡射視覺原理，打造稻藝長廊，遊客置身其中可感受到無限延伸，鏡中主題隨自己變換、擺拍，增添玩樂層次。

黃迺勛表示，平均1公頃稻作土地可堆出20顆左右稻草捲，每年活動約需200至300顆稻草捲，每顆重達百公斤，每顆成本含運費約3000元左右，收購來的稻草也需人工整理，因此「貴的往往不是稻草，而是工錢」。

黃迺勛說，稻草裝置藝術久了還是會腐爛，園區每年會推陳出新，今年有Q版小小兵、侏羅紀暴龍及明年生肖龍年等主視覺，已不堪用的裝置則會作為肥料，運至公園或閒置土地回歸大地，以循環經濟方式再利用，提升稻草附加經濟價值。

林森寳說，今年活動時間為12月16、17日上午9點半至下午3點，首日開幕除有多座必拍的草編裝置藝術，還有表演及稻草市集、趣味親子體驗等，相關活動訊息可至大埤鄉公所網站或「大埤稻草文化季」臉書粉絲專頁查詢。