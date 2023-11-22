批消防員服勤日排休變相成備勤服勤 嘉市議員與消防局長激辯

嘉義市議員林煒軒上午質詢，消防局3至11月因制度關係，讓消防隊員排休時間變相成為備勤、服勤時間，衍生加班費爭議，消防局規定違反消防署發公文要各縣市消防局，避免服勤日休息安排深夜10點到隔天清晨6點，消防局長蘇耀星說，民為貴，消防員應保障人民生命財產安全，消防署公文違反消防法「違憲」，雙方爭辯。

林煒軒說，消防員爭勞動權，消防局內部勤休決議，夜間時段要滿足最低人力限制，因人力不足，導致被排休消防員無法正常休息，成為備勤，如深夜2點到4點服勤3人，排休4人，維持7人分隊最低人力，3至11月消防員休息時間變相實質成為備勤、服勤時間。

消防署5月發公文要縣市消防局，避免在消防員執勤日深夜排休息時間，消防局保護市民、維護救災量能，過去無法兼顧消防員權益，是人力不足問題，3至11月消防員休息時間成為服勤時間，衍生超勤時數，消防員關切是否能轉換加班費，或在補休2年期限銷掉。

林煒軒表示，加班費有最高1萬9千元限制，導致更多時數必須累計，不能直接換領加班費，累計時數2年後消失，形同做白工。他說，消防人力要加速備齊，避免將休息排在深夜，3至11月最高加班費應彈性處理；累計補休時數應確保效期內發加班費，或提補休等消解時數辦法。議員黃露慧、孫貫志要求確保消防員加班服勤權益。

蘇耀星說，消防局將補充消防人力，增加人力後會減少消防員加班服勤時間，消防局依規定編排勤務，消防員應保障人民生命財產安全，發放超勤時數津貼要符合法令規定，消防署公文要縣市消防局，避免在消防員執勤日深夜排休息時間，違反消防法。