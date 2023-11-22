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本產胡麻契作價17年翻一倍 西港農會研發麻油沾醬上市

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
本產胡麻質精量少，產地西港農會開發3種麻油沾醬，搶攻調味料商機。記者莊曜聰／攝影
本產胡麻質精量少，產地西港農會開發3種麻油沾醬，搶攻調味料商機。記者莊曜聰／攝影

台南是全台最大胡麻產地，西港、善化、安定為主要產區，其中西港區約有250公頃左右，西港農會為維護農民收益，17年前就推動契作，從一開始的每台斤65元漲到現今的130元，收購的胡麻除製作麻油外，還開發芝麻醬、麻油膏、芝麻巧果等周邊加工品，經過半年時間研發，今年再推出三款麻油沾醬，搶攻調味料市場，而下個月2日登場的胡麻季產業文化活動配合農會百周年，一連兩天舉行還有草地音樂會。

西港區全盛時期胡麻種植面積有500公頃以上，隨著農村型態改變，人口老化及缺工問題影響，近年則維持在250公頃左右，今年因小犬颱風侵襲及後續雨勢打亂原有種植期，估計減產至少5成，今年契作收購價也來到每台斤130元的新高價，農會理事長黃仁良說，台灣胡麻有95％仰賴進口，現在每台斤成本約50元，本產胡麻價格高，但品質、製油香氣都優於進口貨，契作可穩定市場收購價，讓農民有穩定收益。

西港農會設有冷藏設備，可存放當季胡麻，榨油外也開發周邊加工品，增加經濟價值，除了胡麻油、胡麻清油外，之前也開發可外用塗抹的麻油膏「麻油達」，潤膚又驅蚊，相當受歡迎，經常供不應求，這次經過半年時間研發，動員農會完工「試菜」，終於開發出三種沾醬。

西港農會總幹事程淑如說，吃美食少不了調味料畫龍點睛，這次以麻油為基底開發三種沾醬，有餃子沾醬、拌沙拉用的風味醬，以及沾海鮮、肉類都很適合的山海佐醬，新品推出期間優惠每瓶120元，在12月的胡麻節活動中也會公開展售。

南市農業局在善化、安定、西港等主要產區舉行胡麻產業活動行銷，12月的西港場是壓軸場次，恰逢西港農會百周年，活動延長為2、3日兩天，有文創及青農市集、街口美食，麻油雞、芝麻霜淇淋、芝麻包免費品嘗，DIY體驗及歌舞表演，還有草地音樂會，精彩可期。

台南西港種植胡麻面積約250公頃，居南市之冠，農會今年契作價每台斤130元創新高，也開發周邊加工品。記者莊曜聰／攝影
台南西港種植胡麻面積約250公頃，居南市之冠，農會今年契作價每台斤130元創新高，也開發周邊加工品。記者莊曜聰／攝影
本產胡麻主要產地之一的西港農會，以半年時間研發3種口味的麻油沾醬，搶攻調味料商機。記者莊曜聰／攝影
本產胡麻主要產地之一的西港農會，以半年時間研發3種口味的麻油沾醬，搶攻調味料商機。記者莊曜聰／攝影
本產胡麻產季到，今年被颱風及雨勢打亂種植期，預計減產5成左右。記者莊曜聰／攝影
本產胡麻產季到，今年被颱風及雨勢打亂種植期，預計減產5成左右。記者莊曜聰／攝影

農會 美食 農民

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