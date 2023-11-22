1公里走2小時！西港大橋因舖路塞爆 黃偉哲說重話了

台19線西港大橋是溪北民眾前往南科要道，日前因安定海寮段進行路面鋪設工程，造成上班時間大塞車，許多上班族被塞在路上，最後遲到只好向公司請假，上網罵翻。市議員方一峰上午議會質詢，市長黃偉哲說重話表示，不管是公路總局、 中華電信台電或台水或市府單位，在上下時間造成嚴重塞車，以後一定會從重處罰。

議員方一峰表示，他日前總質詢才提到，台19線西港大橋在上下班時間就很塞，若遇到下雨天或事故就慘了，上班族急著上班卻塞住動彈不得，台積電擴廠2、3期同時進行，未來南科就業人口可達到12至13萬，要有事前規畫和分流，結果公路總局好像在呼應他的質詢，隔天就發生大塞車。

方一峰說，此事件看出大北門區迫切需要增建橋梁，要求盡速規畫評估完成，這次影響這麼多人上班遲到，是否違反台南市道路管理自治條例，在上班時間不能施工，此事有無開罰？市府態度要出來，對市民朋友才有交代。

工務局代理局長陳世仁說，此道路是公路總局修路工程，有要求不能 上午9點至下午4點不然就要晚上施工，日前是因包商機具調度發生問題，但已要求不能再發生；市長黃偉哲也強調，不論是公路總局、台電、台水，包括市府單位在上下班時間申請施工一律不准，若擅自開工也一定會處罰。

台19線尤其是安定海寮到國道8號間路段，上下班期間塞車情形嚴重，近日安定海寮段進行路面鋪設工程，廠商夜間開始施工，卻未能在上午6點吿段落，雙向車流擠在一個車道，交通完全癱瘓，不少民眾塞在車陣中，原車程半小時到公司，沒想到短短1公里路段塞了快2個小時，馬路成停車場，民眾塞到崩潰，最後遲到只好向公司請假，上網罵翻。

南科外溢效應擴大到大北門區，議員方一峰表示目前台19線西港大橋到安定、海寮塞車嚴重，未來台積電二、三期完工加上新吉工業區等廠商完全進駐，台19線交通恐會全面癱瘓，要求加速曾文溪增建兩座橋梁進度；市府說目前有南41線、善化烏橋中路2條將評估做跨曾文溪大橋，預計明年底完成規畫報告，兩座橋估造價近百億元，將爭取中央經費。