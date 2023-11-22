快訊

多卡族不受歡迎？ 清卡潮後注意銀行2大策略改變

「互相棄保就被選民放棄」 連勝文：黃珊珊要想想宋楚瑜教她的

好市多黑色購物週Day 3！又見隱藏版優惠 蘋果這款MacBook免3萬元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南淨零轉型超前部署 全國永續環境施政評量6都第1

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台灣環境保護聯盟公布2022年各縣市市政府永續環境施政評量，台南市榮獲優等，名列6都第1。記者鄭惠仁／攝影
台灣環境保護聯盟公布2022年各縣市市政府永續環境施政評量，台南市榮獲優等，名列6都第1。記者鄭惠仁／攝影

台灣環境保護聯盟公布2022年各縣市政府永續環境施政評量，台南市榮獲優等，名列六都第一，市長黃偉哲表示，顯示南市在淨零轉型、永續發展上表現優異，市府會持續推動永續發展作為，建立美好的生活家園。

黃偉哲說，台南能獲得全國評比六都第一，代表台南致力實踐淨零永續的實績獲得肯定，更是全體萬市民的榮譽。他表示，南市府從2016年起，從無缺席環盟評比，將施政成果提供給公民團體檢驗，已連年取得佳績。明年就是台南400，市府也會繼續攜手市民和各界，發展綠能和再生水、維護城市空品、發展綠色大眾運輸，向建構永續且宜居的城市前進，讓產業安心投資、讓市民享有更好的居住生活。

南市府表示，台南響應聯合國永續發展目標，積極推動淨零轉型，2022年7月以現行「台南市低碳城市自治條例」為基礎，研擬「台南市淨零永續城市管理自治條例」草案，以6大核心目標穩健邁向淨零轉型。

台南市在節能減碳再生能源推動獲得肯定，接續推動陽光電城3.0計畫，以太陽光電為發展主力，備案容量達3.827GW，居全國之冠，預估年發電量約49.3億度，年減碳量將近248.2萬噸，已連續3年獲經濟部能源署評比為再生能源推動績優城市。

在基礎生活設施建設方面，南市共有安平、官田、仁德、安南、柳營、虎尾寮、永康共7座水資中心，每日可供應1.8萬噸回收水，作為冷卻用水、消防用水及道路灑水等非接觸人體目的使用；市區公車及幹線公車已有77輛電動無障礙公車，預計於2030年全面電動化。

在維護空氣品質方面，全力執行「亮麗晴空行動計畫PLUS」，設置紙錢集中箱取代金爐減少紙錢燃燒，將高汙染燃油鍋爐汰換為低汙染鍋爐，劃設空品維護區，科技輔助人力稽查汙染源等，2022年PM10濃度較2019年改善29.8%，PM2.5濃度改善21.6%，改善率為6都第一。另，推動垃圾減量及資源循環再利用方面，資源回收率自2021年62.45%提升至2022年63.05%。

台南 再生能源 黃偉哲 減碳 空氣品質

延伸閱讀

台南打造交通轉運站 建構綿密路網跨域串連

南市登革熱逼近2萬1千例 針對13區105里提高通報率

日本福島白河市長拜會黃偉哲 為達摩開眼象徵台日情誼

黃偉哲與日本白河市長為達摩開眼 象徵友情圓滿

相關新聞

台南淨零轉型超前部署 全國永續環境施政評量6都第1

台灣環境保護聯盟公布2022年各縣市政府永續環境施政評量，台南市榮獲優等，名列六都第一，市長黃偉哲表示，顯示南市在淨零轉...

邁入25年 新港文教基金會「夢想新港特展」結合2場走讀

新港文教基金會「夢想新港繪畫」比賽邁入第25年，特邀首屆得獎者林正尉擔任「複寫．新港II：夢想新港25周年特展」策展人，...

台南日新溪上游是夢境下游是臭水溝 居民喊要清溪

台南市南區日新溪為竹溪的上游，雖然竹溪在環境整治及設置水淨場後，汙染程度已大幅改善，但日新溪仍汙染嚴重且發出臭味，讓沿岸...

鐵路高架施工交通黑暗期 嘉市國華街平交道封閉、文化路378巷限縮

交通部鐵道局中部工程分局發包施作，嘉義市區鐵路高架化計畫C611標，高架橋及橋下到平面道路工程，為施工需要，20日上午9...

議員憂心護理師離職潮 嘉市衛生局調查轄內醫院未現原因曝

疫情解封，國內醫療院所出現護理人員離職潮，行政院核定每年投入180億元，希望7年增加5至7萬名護理人力。護理師出身的嘉義...

台南公有地被偷埋廢棄物 地上卻設光電...議員批亂搞

台南永康科技工業區開發之前，有市府土地遭偷掩埋生活廢棄物，但10多年來行為人未提清運計畫，有議員質詢說，市府竟又准設光電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。