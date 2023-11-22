台南淨零轉型超前部署 全國永續環境施政評量6都第1

台灣環境保護聯盟公布2022年各縣市政府永續環境施政評量，台南市榮獲優等，名列六都第一，市長黃偉哲表示，顯示南市在淨零轉型、永續發展上表現優異，市府會持續推動永續發展作為，建立美好的生活家園。

黃偉哲說，台南能獲得全國評比六都第一，代表台南致力實踐淨零永續的實績獲得肯定，更是全體萬市民的榮譽。他表示，南市府從2016年起，從無缺席環盟評比，將施政成果提供給公民團體檢驗，已連年取得佳績。明年就是台南400，市府也會繼續攜手市民和各界，發展綠能和再生水、維護城市空品、發展綠色大眾運輸，向建構永續且宜居的城市前進，讓產業安心投資、讓市民享有更好的居住生活。

南市府表示，台南響應聯合國永續發展目標，積極推動淨零轉型，2022年7月以現行「台南市低碳城市自治條例」為基礎，研擬「台南市淨零永續城市管理自治條例」草案，以6大核心目標穩健邁向淨零轉型。

台南市在節能減碳與再生能源推動獲得肯定，接續推動陽光電城3.0計畫，以太陽光電為發展主力，備案容量達3.827GW，居全國之冠，預估年發電量約49.3億度，年減碳量將近248.2萬噸，已連續3年獲經濟部能源署評比為再生能源推動績優城市。

在基礎生活設施建設方面，南市共有安平、官田、仁德、安南、柳營、虎尾寮、永康共7座水資中心，每日可供應1.8萬噸回收水，作為冷卻用水、消防用水及道路灑水等非接觸人體目的使用；市區公車及幹線公車已有77輛電動無障礙公車，預計於2030年全面電動化。

在維護空氣品質方面，全力執行「亮麗晴空行動計畫PLUS」，設置紙錢集中箱取代金爐減少紙錢燃燒，將高汙染燃油鍋爐汰換為低汙染鍋爐，劃設空品維護區，科技輔助人力稽查汙染源等，2022年PM10濃度較2019年改善29.8%，PM2.5濃度改善21.6%，改善率為6都第一。另，推動垃圾減量及資源循環再利用方面，資源回收率自2021年62.45%提升至2022年63.05%。