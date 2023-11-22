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議員憂心護理師離職潮 嘉市衛生局調查轄內醫院未現原因曝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
護理師出身嘉義市議員黃思婷，憂心護理師離職潮。記者魯永明／攝影
護理師出身嘉義市議員黃思婷，憂心護理師離職潮。記者魯永明／攝影

疫情解封，國內醫療院所出現護理人員離職潮，行政院核定每年投入180億元，希望7年增加5至7萬名護理人力。護理師出身的嘉義市議員黃思婷質詢，嘉市是全台醫療密集度最高城市，衛生局應嚴格監督各大醫院，對醫院改善措施及留任方法嚴格落實，改善勞動環境、合理三班護病比、提高薪資

黃思婷說，護理人力離職潮創10年新高，明年預估將短缺1.5萬至2.4萬人，長期不友善工作環境讓基層護理人員不斷選擇離開醫療職場，調查離職最大原因在三班制，生活作息大亂，薪資偏低。

衛生局長廖育瑋說，嘉市護理人員去年執業共3797人，平均每萬人口144.41人，全國排名第一，目前為止3798人，與去年底相比增加1人，未有明顯差距。4大醫院：嘉基、聖馬爾定、嘉榮及部立嘉義醫院都符合衛福部規醫事人員設置標準，衛生局每月監測各院人力是否符合規範。

各大醫院提高獎金、薪資、加班費、與學校合作招收人力等，留住護理人員。嘉基1092人，離職率7.6%，留任簽約金：2年5萬元、2次發放；續留任獎金2年6萬元，1次發放；聖馬爾定548人，離職率8%，每月發績效獎金、加床獎勵金，調升年資津貼、輪班津貼不需包班，發生日禮金、旅遊代金、三節禮金、業績季獎金、年終獎金、年終加發獎金，發放臨床教師獎勵金 (每月4000元)，發放學員學習獎勵金 (每月1000元)，提供科大護理系二技2年級生活獎助金12萬元。

嘉榮醫院359人、離職率8.9%，調升「續任獎金」25%，與五專學校簽訂「展翅計畫」，提供生活獎助學金。部立嘉義醫院168人，離職率12.5%，薪資調整4%，調整夜值班費每日100至200元，提供穩定績效獎金（每月3000至5000元以上）以及每年三節獎金；與學校產學合作（護理科及長健科）人才共育計畫，提供專四、專五、二技、四技、大三、大四學生，獎學金每年12萬元、獎助金6萬元、在職進修二技公假32天等合作機制。

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