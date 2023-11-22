4路口行穿線秒數短 嘉市府改善

路口號誌秒數不足變成行人地獄，嘉義市有議員昨天質詢指出，體育路與公義路口等4個路口，綠燈時路人走行穿線「平均1秒要衝2公尺」，成年男子都要小跑步，何況老弱婦孺？此不符號誌的設置規定，應全面改善。市府表示，會依各路口行人量、路口條件、車流特性等逐步檢討。

交通處長許啟明說，全市號誌化路口750處，評估若須改善，方式有增設觸動號誌延長時間、設行人專用號誌、行人時相秒數放大、設庇護島及行穿線後退等，完善行人友善環境。

市議員郭定緯質詢說，常接獲民眾陳情市區的行穿線秒數太短，包括體育路與公義路口、玉山路與友忠路口、高鐵大道與福義街口、四維路與永春三街口；他還播實測影片佐證，公義路上行穿線約40公尺、只有26秒可通過，玉山路的行穿線65公尺、42秒給行人走，另，福義街40公尺僅20秒，永春三街32公尺只有19秒。

郭定緯指出，依道路交通標誌標線號誌設置規則，行人走路速率一般是用1秒走1公尺計算，學童多的地點1秒0.8公尺，但換算起來，這4路口1秒要走1.5到2公尺不等，有如百米衝刺賽，而高齡化社會，高雄6年前已對長輩常走的路口檢討秒數，台北普設行人觸動延長秒數設備，或自動偵測增秒數，市府要限期改善。