雲林口湖農會獲田媽媽認證

農業部推廣品牌認證「田媽媽」，來落實在地食材及健康烹煮風味餐食，雲林口湖鄉農會成為縣內第1個獲此認證的地方農會，昨天揭牌，口湖農會總幹事呂惠玲說，這是父親、前總幹事呂老乾生前的心願，歷經1年多培訓，目前成員6人都有中餐、烘焙等丙級證照，將推出在地盛產的魚類鮮食。

口湖農會理事長李建宏說，口湖鄉是全台最大烏魚產地，也是鰻魚、虱目魚主產區，未來主推烏魚子、鰻魚、虱目魚、龍膽石斑等料理，以及低溫包裝產品，透過農會產地直銷增加採購便利性，也用品牌打響口湖農漁產名號。

呂惠玲、李建宏、縣農會總幹事陳志揚等人昨在口湖農會本部揭牌，現場喜氣洋洋，呂惠玲卻突然悲從中來說「這是父親生前最掛心的願望」，呂父希望打造自有品牌推廣口湖特產，這過程真的不容易。

呂惠玲說，口湖是偏鄉，早期農會經營發展還不夠全面、完整，可是農友、家政班卻非常有向心力，父親退休後她獲聘為新任總幹事，為了壯大組織，1多前申請田媽媽計畫，經農業部、雲林縣農會、農業改良場等單位輔導，通過食品安全、環境衛生條件、採用「吃在地、食當季」食材等層層評鑑才走到今日。口湖農會表示，若要現場品嘗特色料理，須先洽詢。