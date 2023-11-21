安平蚵農爭漁業權獲突破 林俊憲：漁業開啟新發展方向

長期以來牡蠣養殖一直是安平港的驕傲，也是眾多在地居民賴以為生的工作，但受限於安平商港範圍，過往漁業權的爭取及規畫歷經許多困難，使得蚵農許多補助申請不便。立委林俊憲今宣布港務公司同意於安平商港北側及南側各提供水域，供南市府規畫「區劃漁業權」，並辦座談會向蚵農說明。

今天參加座談的有港務公司、南市近海及漁港管理所、農業部漁業署、市議員林依婷、李啟維、周嘉韋、黃麗招及蔡筱薇與南市區漁會及漁民。林俊憲說，歷經多次協調溝通，終於看到了改變的機會，延宕數年的漁業權設立取得重大突破，以供地方推動重新檢討和區劃漁業權的政策，為當地漁業開啟全新的發展方向。

林俊憲說，設置區劃漁業權是重要的里程碑，不僅是政策的調整，更是對牡蠣養殖業發展的長遠承諾。今年申報浮筏有8千2百餘棚，養蚵漁民總計200人，區劃漁業權建立有助於解決過去蚵農遇天然災害無法領取災害補助的問題，也提供漁機補助及專案貸款，並開放引進外勞，提高蚵農業的生產效率和競爭力。

漁業署人員指出，重新設置區劃漁業權的政策有助於進一步加強監管和管理，確保漁業資源的合理分配和永續利用，更同時保障漁民相關權利，尤其是發生災害時的補助。此舉將為安平港的蚵農業提供更好的養殖環境，成為全國漁業發展的典範，並樹立標竿。

南市區漁會總幹事林鈺昕強調，牡蠣養殖業是在地獨特的經濟特產，這次的政策變革將為蚵農業帶來更為公平和健全的經營環境，同時也提升整個地方經濟的發展潛力，對於青年參與也更有吸引力。

她說，在林俊憲的積極奔走下，正式啟動重置區劃漁業權的計畫，港務公司同意於安平商港北側及南側各提供水域，供南市府劃設區劃漁業權，北側水域面積約70公頃、南側水域面積約25公頃，這一消息引起熱烈的反響，漁業權的實施預示著安平港牡蠣養殖將迎來新的契機，並希望中央相關單位可以加快審查進度，讓漁民可以享有更全面的保障。

港務公司高雄分公司副總經理張展榮表示，這次成功爭取劃設區劃漁業權，將帶來不可估量的發展契機，有信心將共同創造一個更加繁榮、更有活力的安平港。