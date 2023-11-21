在地咖啡飄香 台南東山咖啡節周日起連辦兩場
在地咖啡飄香，台南東山咖啡節26日起連兩個周日登場，主辦單位推出一系列創意活動及市集，展現農會長期陪伴及輔導在地咖啡業者成果，邀請各地咖啡迷來品嘗東山咖啡。
東山區咖啡種植歷史從日治時代迄今逾60年，累積好口碑近年來知名度竄升，東山區農會總幹事余淑琴日前帶領東山咖啡產業發展協進會前進國宴，以專業手沖咖啡的方式，呈現屬於台灣東山咖啡的極致美好風味，獲得好評。
農會表示，今年東山咖啡節共有兩場次，第一場本月26日東山區農會廣場；第二場12月3日市道175線橫路咖啡工作室，26日上午9點起在東山區農會廣場舉行，開幕當天現場近30攤農產展售市集，有咖啡手作DIY體驗，親手磨豆、沖煮，感受咖啡的魅力。咖啡渣沙畫體驗，用咖啡渣描繪出獨一無二的藝術畫作，感受咖啡多樣性。
余淑琴說，今年東山咖啡節不僅能體驗現場手炒咖啡樂趣，農會與咖啡業者也合作推出限量名額，讓咖啡愛好者，不是只停留在自家手沖咖啡或是到各咖啡店品嘗咖啡，而是開放認養東山咖啡園區，親自參與日常種植管理，烘焙後製技術，最後收成自己生產的咖啡豆，邀請遊客來東山體驗。
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