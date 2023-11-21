在地咖啡飄香 台南東山咖啡節周日起連辦兩場

在地咖啡飄香，台南東山咖啡節26日起連兩個周日登場，主辦單位推出一系列創意活動及市集，展現農會長期陪伴及輔導在地咖啡業者成果，邀請各地咖啡迷來品嘗東山咖啡。

東山區咖啡種植歷史從日治時代迄今逾60年，累積好口碑近年來知名度竄升，東山區農會總幹事余淑琴日前帶領東山咖啡產業發展協進會前進國宴，以專業手沖咖啡的方式，呈現屬於台灣東山咖啡的極致美好風味，獲得好評。

農會表示，今年東山咖啡節共有兩場次，第一場本月26日東山區農會廣場；第二場12月3日市道175線橫路咖啡工作室，26日上午9點起在東山區農會廣場舉行，開幕當天現場近30攤農產展售市集，有咖啡手作DIY體驗，親手磨豆、沖煮，感受咖啡的魅力。咖啡渣沙畫體驗，用咖啡渣描繪出獨一無二的藝術畫作，感受咖啡多樣性。