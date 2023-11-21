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身體突然不適買藥 女工程師獲嘉縣購物節「最大獎汽車」

中央社／ 嘉義縣21日電
任職科技業的楊小姐（前右）日前路過嘉義民雄時因身體不適到藥局買藥，獲得嘉義縣商圈聯合購物節摸彩券，竟抽中最大獎汽車一輛，她21日開心現身接受嘉義縣長翁章梁（前右2）頒獎。中央社
任職科技業的楊小姐（前右）日前路過嘉義民雄時因身體不適到藥局買藥，獲得嘉義縣商圈聯合購物節摸彩券，竟抽中最大獎汽車一輛，她21日開心現身接受嘉義縣長翁章梁（前右2）頒獎。中央社

任職科技業的楊小姐日前路過民雄時，突然身體不適到藥局買藥，獲得嘉義縣商圈聯合購物節摸彩券，竟中最大獎值新台幣87萬汽車，21日頒獎典禮楊小姐現身領獎，臉上充滿喜悅。

楊小姐接受媒體聯訪表示，當時因身體不適，路過民雄商圈福興瑞安藥局就入店買藥，還買了其他東西湊足300元換了一張摸彩券，沒想過會中獎，感謝縣府舉辦購物節活動，更感謝店家給予的幸運。

楊小姐說，她從沒中過獎，接到縣長翁章梁通知得獎電話時大吃一驚；目前她在台北工作，從事科技業，是寫APP程式的工程師，偶爾回嘉義就中獎了。

嘉義縣政府為振興經濟、刺激消費，整合嘉義縣16個商圈及觀光工廠共同推出「112年嘉義縣商圈聯合購物節-嘉尚好禮」活動，活動期間自10月1日起至10月31日止，只要在店家單筆消費滿300元，即可兌換一張摸彩券；翁章梁說，今年是嘉義縣聯合商圈第2次辦理購物節活動。

翁章梁表示，今年消費金額突破往年，活動截止累計金額3.7億元，寫下亮眼成績，感謝各商圈的投入與參與，一起帶動嘉義縣商圈與觀光工廠實質業績的成長。

嘉義縣經發處表示，除第一大獎汽車一輛，貳獎Gogoro電動機車11台，還有按摩椅及縣長加碼禮PGO重機一台等獎品。11月6日抽出得獎者，今天舉行頒獎典禮，幸運得主皆齊聚一堂。

嘉義 工程師

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