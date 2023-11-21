台南打造交通轉運站 建構綿密路網跨域串連

台南市政府積極推動公共運輸路網，打造交通轉運站，強化各式運具轉乘效能及提升候車空間舒適度，未來轉運策略將朝城鄉均衡、跨域串連、綠能永續及人本交通等4大面向發展。

台南市長黃偉哲今天在市政會議指出，轉運站在路網形成過程具有舉足輕重角色，台北市過去數十年投入龐大經費建立捷運、公車及公共自行車轉乘路網，只有綿密路網才能成就高使用率。

黃偉哲表示，台南縣市合併後幅員遼闊，更需強化轉運站建設串聯各式大眾運具，形成完整公共運輸路網；轉運站要發揮轉運功能及加強商業設施，成為城市門面，且透過轉運站建設，推動台南平權、綠能、弱勢友善等永續發展指標，朝淨零碳排目標邁進。

台南市政府發布新聞稿指出，幹線公車、支線公車、火車或小黃公車等，都需要舒適轉乘候車空間，市府規劃打造台南轉運站、新營轉運站、關廟轉運站及麻豆轉運站，累積投入逾新台幣3億1000萬元經費，這些轉運站發揮關鍵作用，串聯國道客運及市道公車路網。

台鐵車站轉乘設施及人行空間也是推動重點，台鐵柳營站挹注1688萬元，優化步行、轉乘、接送及停車空間，展現城鎮在地意象；台鐵後壁、林鳳營、隆田、永康及新市站前，也將陸續強化跨運具串聯。

在均衡城鄉公共運輸方面，左鎮果菜市場前規劃大型候車設施，串聯3條幹支線公車及5條小黃公車路線，預定12月底完工。安南區和順轉運站經費達1億3000萬元，工程進度99.8%，完工後將可串聯國立台灣歷史博物館、亞太國際棒球訓練中心及安南區轉運中心。

此外，市府強化國道1號永康交流道門戶交通，解決舊鹽行轉運站腹地不足問題，投入5983萬元加速打造永康轉運站，預定明年下半年完工，屆時可供8席國道客運及1席市區公車轉運。

目前，東區平實轉運站也招商民間投資54億元，將具有商場、停車空間及介接先進運輸系統的複合式站體，可望2025年完工，以提升公共運輸服務品質，打造更友善環境。