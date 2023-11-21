南市學校午餐自辦比率93.9% 全國午餐中央廚房化典範

台南市長黃偉哲把精進學校午餐品質列為重要教育政策，為落實「吃得好、懂得吃、安全吃」的推動目標，市府今天下午召開學校午餐輔導委員會，邀請食品衛生專家、家長、學校行政代表與會，由教育局、衛生局、農業局報告成果，獲出席委員肯定，並期許各單位持續用心為校園食安把關。

學校午餐輔導委員會由副市長葉澤山主持，他說，學校午餐供應需要市府各單位橫向合作，才能彰顯午餐供應在農業生產、食品管理、餐飲健康、在地物產及飲食文化等多層次的教育意涵，透過每一年學校午餐輔導委員會的跨域討論，讓午餐品質不斷精進。經有效整合資源，目前午餐自辦比率高達93.9%，聯合供餐比率77%，同時成功爭取央廚改善經費逾5億元，4年多來也增聘專業營養師22人，整體績效亮眼，成為全國推動午餐中央廚房化的學習典範。

教育局長鄭新輝說，除了建構食安把關機制及提升午餐品質外，南市也全國首創「餐前五分鐘」營養教育方案，由營養師自製超過120部的營養教育短片，並推陳出新多元學習活動，結合大專院校辦理營養教育校園巡迴闖關及食育體驗營，且自去年規畫辦理健康知識大挑戰活動，每年超過1000名學童參與，以寓教於樂方式引導學生學習健康與營養知識，未來，將進一步把營養教育方案向下扎根至幼兒園階段，幫助孩子建立「健康吃、聰明選」的飲食觀念。

教育局表示，為了把關校園食安，已建構3級品管機制，第1級學校自主管理，第2級教育局營養師巡迴輔導，第3級市府聯合稽查，透過分層負責、逐級管控機制確保品質。相關教育影片、懶人包海報、主題小測驗及營養師撰寫的食材專欄與學校餐單等，皆分享於「台南市學校午餐教育資訊網站」(https://lunch.tn.edu.tw/)，歡迎親子共學分享。