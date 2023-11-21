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醫材公司無力繳稅拍賣12台踏步機 男子全買下做公益
某醫材公司積欠稅款無力繳納，願提供12台復健用的輔具踏步機由行政執行署嘉義分署拍賣，嘉義盧姓男子全數買下，並委由嘉義分署贈送有需要單位；嘉義分署透過嘉義縣社會局協助12部踏步機分別贈與3個社區發展協會，讓長輩踏步健康。
嘉義分署表示，某家從事醫療復健器材公司因經營不善停業，積欠營業稅、勞健保費等共約200餘萬元，被移送分署執行，公司負責人表示無力繳納稅款，願提供12台全新運動器材踏步機查封拍賣以抵繳部分欠稅。
分署查看這批運動器材皆為復健用的輔具，對於老人身體健康大有幫助。日前在「123聯合法拍會」將這批踏步機進行拍賣。有名盧姓男子出價全數應買。
盧男拍定後向執行人員表示，要將這批器材以「樸仔媽微型利他慈善會」名義捐贈，提供民眾復健運動之用，並請分署代為尋洽適當受贈單位。
嘉義分署透過嘉義縣社會局將12台踏步機轉贈朴子市德興社區、竹崎鄉灣橋社區及六腳鄉三義社區等3個社區發展協會。3個協會的長輩收到這份禮物相當開心，都迫不及待踏步體驗。
嘉縣社會局長張翠瑤感謝「樸仔媽微型利他慈善會」善行及嘉義分署首創跨機關合作，資訊連結及資源分享的作為。
嘉義分署分署長柯怡伶表示，促成拍定人捐贈復健運動器材，造福在地社區民眾，希望長輩使用踏步機多多運動，對於身體健康十分有益。
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