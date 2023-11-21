嘉義縣新購10輛大中巴 設有輪椅座位、導盲犬區

嘉義縣山區中巴座位數不足、缺乏無障礙座位，且部分路段限乙類大客車行駛，縣府公車處今年編列4600萬元新購10輛大中巴，將原有座位數11位提升到21位，汰換後無障礙車輛比例將從42%提升到53.4%，縣長翁章梁今主持首航啟用典禮，展示新車配備無障礙設施、導盲犬專區。

公車處長楊志雄說，公車處明年將繼續採購8輛大中巴，將無障礙車輛比例提升至62.5%，平均車齡從8.1年降為6.8年，提升老年人及身障者使用公車的便利性、舒適度，另外，為友善視覺障礙者搭乘復康巴士，也在視障者座位旁提供獨立空間供導盲犬休息乘車，落實友善各族群政策。

身障者陳先生今天率先體驗無障礙服務，翁章梁推著陳先生的輪椅搭乘升降梯，司機經專業訓練能協助上下山、固定輪椅，過程快速又便利。陳先生說，這能大幅提升搭乘公車意願，希望實現上阿里山遊玩的夢想，也減少需要人陪同出門的不方便，感覺服務很貼心。