聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉義縣新購10輛大中巴 設有輪椅座位、導盲犬區
嘉義縣山區中巴座位數不足、缺乏無障礙座位，且部分路段限乙類大客車行駛，縣府公車處今年編列4600萬元新購10輛大中巴，將原有座位數11位提升到21位，汰換後無障礙車輛比例將從42%提升到53.4%，縣長翁章梁今主持首航啟用典禮，展示新車配備無障礙設施、導盲犬專區。
公車處長楊志雄說，公車處明年將繼續採購8輛大中巴，將無障礙車輛比例提升至62.5%，平均車齡從8.1年降為6.8年，提升老年人及身障者使用公車的便利性、舒適度，另外，為友善視覺障礙者搭乘復康巴士，也在視障者座位旁提供獨立空間供導盲犬休息乘車，落實友善各族群政策。
身障者陳先生今天率先體驗無障礙服務，翁章梁推著陳先生的輪椅搭乘升降梯，司機經專業訓練能協助上下山、固定輪椅，過程快速又便利。陳先生說，這能大幅提升搭乘公車意願，希望實現上阿里山遊玩的夢想，也減少需要人陪同出門的不方便，感覺服務很貼心。
翁章梁指出，其中2輛大中巴將配合交通部觀光署台灣好行，在故宮南院線及瑞里線服務，彩繪白色車體增加辨識度，盼10輛嶄新大中巴投入可串聯起觀光軸線，透過更新車輛、提昇無障礙設備，每年舉辦3次無障礙駕駛教育訓練並評選優良駕駛員，盼提升交通服務品質。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言