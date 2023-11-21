嘉縣鹿草焚化爐12月試運轉 翁章梁進爐床視察整改進度

嘉義縣鹿草焚化廠營運超過20年，垃圾處理量從每天900公噸降為820公噸，今年9月動工整改，提升垃圾處理量能及效率，第一階段將在11月底完工，12月開始試運轉，縣長翁章梁今進入焚化廠爐床視察整改進度，預計可提高約26%發電量，年減88公噸氮氧化物排放。

鹿草焚化廠整改工程採ROT（ 整改-移轉-營運）方式，斥資14億元整改提升量能，其中包括獲環保署補助4.58億元，未來垃圾焚燒分配比例為縣府55%、達和35%、環保署10%，縣府焚燒民生垃圾將提供每公噸200元回饋金，達和則為每公噸400元回饋金。

縣府環保局表示，鹿草焚化爐今年9月起停燒整改，第一階段將在11月底完工，12月開始試運轉，可處理嘉義縣每天300公噸垃圾，並逐漸消化整改期間打包暫置的垃圾，第二階段預計明年9月整改至11月，但已整改好的爐床將持續運作，仍可焚燒民生垃圾。

環保局長張輝川說，整改工程將舊型Hn-type爐床更新為新型K-type爐床，能提升燃燒效率、抑制爐內燒結塊，也更新發電機及空汙防治設備，將提高約26%發電量，氮氧化物也從原先80PPM降低到30PPM以下，減少約六成空汙，底渣則從每天57公噸減少至45公噸。