嘉義市府陳情專線案件暴增 議員為四類人質詢請命

嘉義市議員王浩上午質詢，14年來人口直直落，但市府「1999」陳情專線案件4年來暴增，以環保類最多，他為深夜被噪音吵醒輾轉難眠的市民、不快樂的教師、人力短缺的照服員、掉淚的消防隊員等四類人請命。逐一質詢相關局處長，要求拿出有效辦法改善。

王浩說，2019年1999陳情專線5934件，近2年增到88448、8474件，暴增49%，案件最多前3名局處是環保局、工務處、交通處，環保局案件數不降反增，1年預算10億餘元，他要求找出系統性問題改善，民怨高的深夜噪音，來自改裝車、高空煙火、鞭炮、音響等，他質疑市府推動「優質宮廟文化桃城」，用電子鞭炮簽署「低環保公害」公約成效。

王浩另為不快樂教師，人力短缺照服員，深夜捕蜂捉蛇勤務繁重的消防隊員請命，教師承擔非教育相關行政垃圾公文多，行政業務繁重，教師團體呼籲拒當非教育政策的業績提款機，教育部與各縣市教育局處應為全台教師扛住壓力，別讓學校成為其他部會、局處業績提款機。

家長與教師建立合作夥伴關係，教師周休加班雖可擇日補休，但課務教師自理，有教師掏腰包請代理教師上課，台中市修正加班費管制要點，機關學校應給予加班費、補休假。王浩說，消防員不是萬能工具人，捕蜂捉蛇動物救援非消防任務，消防員未受獵捕動物訓練，他看到有消防員深夜出勤捉蛇。

「薪資低、勞動環境低落、社會地位低」，王浩說，照服員呼籲各界正視性，他們不是清潔工、不是幫廚，是有專業知能的照顧服務者，是穿梭家庭協助大家照顧長輩的角色。