步步驚心！嘉市4條大路口行穿線1秒要衝2公尺 議員譏：百米衝刺賽

嘉義市議員郭定緯上午質詢，4條大路口：體育路與公義路、玉山路與友忠路、垂楊大橋與福義街、四維路與永春三街，行穿線秒數過短，穿線1秒要衝2公尺，老人多，秒數不足常有長輩卡半路，增加穿越馬路風險，步步驚心，有如百米衝刺賽；交通處長許啟明說，會因地制宜檢討改善。

郭定緯說，CNN點名台灣道路「行人地獄」，去年交通事故超過3000人死亡，394名行人死亡、1萬6000多名行人受傷，平均每天近47名行人在道路非死即傷，體育路與公義路、玉山路與友忠路、垂楊大橋與福義街、四維路與永春三街，行穿線秒數過短，老人多常卡在半路。

他常接獲民眾陳情行穿線秒數太短，不足以讓行人通過，立人路與彌陀路口常有長輩和學生行走，走到一半變紅燈，他調查發現以成年男性腳程，該路口要小跑步，否則來不及在紅燈前走完，成年男人都要小跑步，何況老弱婦孺？

郭定緯播放影片說明4個行穿線秒數過短路口，體育路與公義路的行穿線約40公尺，只有26秒可通過，行人來不及在時間內走完，險象環生。玉山路與友忠路口行穿線約65公尺，42秒給行人走，以正常速度行走無法走完，路口未設小綠人，無法判斷是否有足夠時間穿越。

垂楊大橋下福義街行穿線約40公尺，只有20秒給行人通過，行人全程都要用跑的，路口未裝小綠人號誌；四維路和永春三街行穿線，距離約32公尺只有19秒能通過，需小跑步穿越。

郭定緯表示，依據「道路交通標誌標線號誌設置規則」行人走速率，一般是使用1秒1公尺計算，學童多的地點用1秒0.8公尺，但體育路與公義路、玉山路與友忠路行穿線平均1秒要走1.5公尺，垂楊大橋、福義街1秒要走2公尺，四維路、永春三街1秒要走1.7公尺，不符合規定。

高齡化社會，高雄2017年對年長者常行走路口，檢討調整秒數；台北市普設行人觸動延長秒數設備，或透過AI影像辨識，偵測行人通過路口剩餘秒數較少時，自動增加行人通行秒數。郭定緯說，不管行穿線退縮、增建庇護島或行人專用時相等，都是讓路口更安全方法，他要求市府全面檢討限期改善。