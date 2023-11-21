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新住民模擬總統立委大選投票 選票上出現12生肖黨引好奇

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市選委會日前在中央廣場，設攤辦理第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉新住民模擬投票，新住民領取3張選票，看到政黨票上寫著12生肖政黨名稱，感到有趣。記者魯永明／攝影
嘉義市選委會日前在中央廣場，設攤辦理第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉新住民模擬投票，新住民領取3張選票，看到政黨票上寫著12生肖政黨名稱，感到有趣。記者魯永明／攝影

總統立委大選接近，目前受理參選人登記，中選會為提高投票率，指示各縣市選委會辦理新住民模擬投票，加強宣導，嘉義市選委會日前在中央廣場，配合市府辦理移民節活動，設攤辦理第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉新住民模擬投票，新住民領取3張選票，看到政黨票上寫著12生肖政黨名稱，感到有趣。

政黨票欄位上印著：金猴添福黨、吉羊如意黨、龍馬精神黨、蛇年富貴黨、龍鳳呈祥黨、玉兔迎春黨虎虎生風黨、牛轉乾坤黨、鼠年錢黏黨等，讓新住民圈選，許多新住民感到有趣，還問選委會人員有這個政黨嗎？選委會人員說，沒有啦！

許多新住民嫁來台，取得中華民國國籍，參與總統立委選舉投票，有新住民首次取得選舉權，模擬投票很開心說，「明年元月13日會去投下神聖一票。」

選委會透過邀請新住民朋友實地參與投票過程，增進新住民對選舉制度及投票流程了解解，模擬投票的過程，加強提醒投票注意事項：進入投票所手機關機、正確投票方式及選罷法規定，避免新住民朋友因不諳法令觸法；宣導投票日不得從事競助選行為、AI深偽影音、錯假訊息等不實選務資訊。

選委會副總幹事楊俊銘說，演練目的藉體驗選舉領票、圈票及投票的流程，讓新住民朋友熟悉投票流程，提升新住民參與公共事務意願；記得明年1月13日上午8點至下午4帶國民身分證、印章、投票通知單踴躍前往投票所投票。

嘉義市選委會日前在中央廣場，配合市府辦理移民節活動，設攤辦理第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉新住民模擬投票。記者魯永明／攝影
嘉義市選委會日前在中央廣場，配合市府辦理移民節活動，設攤辦理第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉新住民模擬投票。記者魯永明／攝影
嘉義市選委會日前在中央廣場，配合市府辦理移民節活動，設攤辦理第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉新住民模擬投票。記者魯永明／攝影
嘉義市選委會日前在中央廣場，配合市府辦理移民節活動，設攤辦理第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉新住民模擬投票。記者魯永明／攝影

投票率 新住民 選委會 2024選舉 2024雲嘉南立委

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