嘉義公園清代石碑 將會勘修復

嘉義市百年嘉義公園內孔廟廣場旁有1塊清代的重修文廟石碑，歷史達2、3百年，文史工作者發現文字逐漸滅失，擔憂成無字天書；有議員昨天質詢要求市府重視，別任其在外自生自滅。市府民政處長林家緯說，市府責無旁貸，暫定後天邀學者專家會勘。

林家緯表示，16日市長黃敏惠得知此事，立即指示民政、建設、文化等相關局處協商，也會徵詢專家如何修復、保存。

關心地方文史的臉書粉專「嘉義金龍文史遊誌」貼文表示，置於孔廟廣場龍邊的文廟碑記，是嘉義教育史、文化發展史的珍貴稀有古物，但無遮蔽，碑面長期被青苔附著滋長以及鳥糞等而產生腐蝕，碑記文字漸毀失。

議員李奕德質詢說，日前東市場蘭井街有座百年建物被文化局發現搶救、列入暫定古蹟，但這塊石碑卻沒受到重視。

文化局長盧怡君表示，古物所有權人如認為有潛力成為古物，可以向文化局提出申請，近期會開始調查石碑，如果擁有可以列為古物的價值，會請所有權人提出申請。