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日本福島白河市長拜會黃偉哲 為達摩開眼象徵台日情誼

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
日本福島縣白河市長鈴木和夫今天拜會台南市政府，市長黃偉哲（左）拿出2年前白河市致贈的半人高巨型達摩完成開眼，象徵台日友情的圓滿與疫後交流熱絡復甦。圖／南市府提供
日本福島縣白河市長鈴木和夫今天拜會台南市政府，市長黃偉哲（左）拿出2年前白河市致贈的半人高巨型達摩完成開眼，象徵台日友情的圓滿與疫後交流熱絡復甦。圖／南市府提供

日本福島縣白河市長鈴木和夫今天拜會台南市政府，市長黃偉哲拿出2年前白河市致贈的半人高巨型達摩完成開眼，象徵台日友情的圓滿與疫後交流熱絡復甦。明年為台南400年，有系列活動，黃偉哲歡迎他們明年再來訪。

黃偉哲今率新聞及國際關係處長蘇恩恩、文化局專門委員黃宏文接見白河市長鈴木和夫，黃偉哲說，2021年新冠肺炎疫情期間，台南市舉辦的總爺和風文化祭主題為福島縣，當時鈴木和夫為了文化祭活動錄製祝賀影片，並致贈白河市的吉祥物達摩至會場展出，當時是由他與日本台灣交流協會高雄事務所代表共同點1隻眼睛，因感念這段情誼，一直仔細保存這尊達摩，這次再由他與鈴木市長一起點上另一隻眼睛，象徵台日友情圓滿。

黃偉哲表示，今年台南國際旅展有許多日本友好城市參展，白河市有許多優美的歷史名勝景點，除每年吸引眾多遊客前往，也非常適合文化、教育的深度交流和互訪；而台南市保存有許多日本相關的建設，期許未來台南和白河市在物產、文史、觀光等方面都能有更密切合作。

明年台南將舉辦台南400年系列活動，加上台灣燈會和國際蘭展等，預計吸引千萬人，黃偉哲歡迎白河市的朋友再來台南共襄盛舉，體驗台南市的富饒物產和古都魅力。

鈴木和夫說，日本白河市與台南的白河區有同名之緣，感謝過去白河市學生來教育交流時所受到的歡迎與接待，且台南市和白河市一樣為古老的文化之都，很期待日後有機會參與台南的文化活動。鈴木也說，對於像八田與一技師等在台灣留下建設的日本人能受到台灣人的感念，他也與有榮焉，為了表達對台灣的支持，加入「日台共榮首長聯盟」持續為台灣發聲。

日本白河市位於福島縣，擁有獨特的地理位置和豐富的自然資源，市內的小峰城和南湖公園歷史悠久，為遊客提供了豐富的文化觀光體驗，另白河市也以美味的白河拉麵和獨特的達摩傳統工藝而聞名。

日本福島縣白河市長鈴木和夫今天拜會台南市政府，市長黃偉哲（左）拿出2年前白河市致贈的半人高巨型達摩完成開眼，象徵台日友情的圓滿與疫後交流熱絡復甦。圖／南市府提供
日本福島縣白河市長鈴木和夫今天拜會台南市政府，市長黃偉哲（左）拿出2年前白河市致贈的半人高巨型達摩完成開眼，象徵台日友情的圓滿與疫後交流熱絡復甦。圖／南市府提供
日本福島縣白河市長鈴木和夫（右五）今天拜會台南市政府，市長黃偉哲（右四）歡迎他們明年台南4百再來訪。圖／南市府提供
日本福島縣白河市長鈴木和夫（右五）今天拜會台南市政府，市長黃偉哲（右四）歡迎他們明年台南4百再來訪。圖／南市府提供

白河 台南 日本台灣交流協會

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