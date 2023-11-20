黃偉哲與日本白河市長為達摩開眼 象徵友情圓滿

日本福島縣白河市長鈴木和夫今天到台南市政府拜會台南市長黃偉哲，就兩市潛在合作機會進行討論，並共同為2021年白河市致贈給台南市的大型達摩完成開眼，象徵台日友情圓滿。

黃偉哲向鈴木和夫表示，2021年台南市舉辦主題為福島縣的「總爺和風文化祭」活動，當時因國際人員互訪受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，鈴木和夫曾為了文化祭活動錄製祝賀影片，並特地致贈白河市的吉祥物達摩至會場展出。

黃偉哲表示，當時與日本台灣交流協會高雄事務所代表共同為達摩先點了一隻眼睛，而台南市感念這段情誼，一直仔細保存這尊達摩，這次再與鈴木和夫合力點上另一隻眼睛，象徵台日友情圓滿與疫後交流熱絡復甦。

黃偉哲表示，今年台南國際旅展有許多日本友好城市參展，白河市有優美歷史名勝景點，除了每年吸引眾多遊客前往，也非常適合進行文化、教育深度交流和互訪，台南市保存許多日本相關建設，期許未來兩市在物產、文史、觀光等方面都有更密切合作。

他說，明年2024年台南將舉辦「台南400」系列活動，並主辦預計吸引千萬人次的台灣燈會和國際蘭展，歡迎白河市民眾共襄盛舉，體驗台南市富饒物產和古都魅力。

鈴木和夫表示，日本白河市與台南白河區有同名之緣，且台南市和白河市一樣為文化之都，期待日後有機會參與台南的文化活動。另外，對於像日本技師八田與一等在台灣留下建設的日本人，至今仍受台灣人感念，感到與有榮焉，他為了表達對台灣的支持，已加入「日台共榮首長聯盟」，持續為台灣發聲。

依台南市政府資料，日本福島縣白河市有獨特地理位置和豐富自然資源，市內的小峰城和南湖公園歷史悠久，提供遊客豐富文化觀光體驗，同時白河市也以美味的白河拉麵和獨特達摩傳統工藝聞名。