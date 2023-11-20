幼童超驚喜！雲林巾彩節10隻可愛毛巾大玩偶 送給幼兒園
行政院雲嘉南區聯合服務中心與雲林毛巾產業科技發展協會合辦的「雲林巾彩耕地藝術節」，在紙風車劇團壓軸演出後圓滿閉幕；今年首度把場地移師虎尾市區同心公園舉辦，吸引至少2500人觀看劇場，炒熱了虎尾毛巾文化與商機，值得一提是主辦單位今天把10隻巨大的毛巾主題玩偶全部捐贈給虎尾鎮立幼兒園收藏，小朋友樂翻天，期能藉以讓孩子了解虎尾是毛巾的故鄉。
今年以「巾彩動物派對」為主題，10隻大型毛巾動物玩偶，有牛、虎、兔、龍、馬、豬、長頸鹿、熊、企鵝和吉祥物巾寶，活動結束，為了延續感動和愛，立委蘇治芬、劉建國及虎尾魅力商圈榮譽理事長程素鳳共同建議下，今天由雲林毛巾產業科技發展協會理事長巫金周和副理事長賴建瑋、金鵬棉織公司吳雨澄共同見證下，將10隻大型毛巾動物玩偶全部送給虎尾鎮立幼兒園典藏，延續照亮毛巾故鄉的角落。
今天幼兒園看到這兩天陪他們度過愉快假日的超可愛大玩偶送到學校，每個孩子超驚喜，高興得歡呼大叫，像是迎接親愛的玩伴，幼兒園有了這群大玩偶進駐，也增添不少孩童歡樂氣氛，有小朋友說，他每天都要來上學，陪大熊熊一起玩。
蘇治芬、劉建國說，巾彩節主要為宣揚在地的毛巾產業，更重要的是維護兒少權益與關懷，每年巾彩節都以親子為出發，就是為帶給小朋友更多歡樂，如今巾彩節落幕，可愛的毛巾動物玩偶若能送持續帶給孩子歡樂，營造幼兒園快樂學習的氛圍，相信比起把玩偶送進倉庫更有意義。
幼兒園長許素蘭表示，今年巾彩節10隻主題毛巾動物大玩偶能送給園方收藏，不僅小朋友超驚喜，老師也很開心，幼兒園剛好10個班級，每班分配1隻，未來可愛的大玩偶，可伴隨小朋友快樂學習成長，尤其聖誕節將屆，有了這些大玩偶，今年聖誕節會更歡樂。
巫金周表示，毛巾不僅樣式多，質感和觸感佳，如今大玩偶進駐幼兒園，相信會讓虎尾囝仔更能體驗家鄉毛巾之美。聯合服務中心執行長許根尉說，今年巾彩節的大玩偶是小朋友的最愛，沒想到活動結束，玩偶竟跑到學校來，天天陪伴他們，小孩夢幻之樂全寫在臉上，相信這也是巾彩節最大意義所在。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言