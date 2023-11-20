幼童超驚喜！雲林巾彩節10隻可愛毛巾大玩偶 送給幼兒園

行政院雲嘉南區聯合服務中心與雲林毛巾產業科技發展協會合辦的「雲林巾彩耕地藝術節」，在紙風車劇團壓軸演出後圓滿閉幕；今年首度把場地移師虎尾市區同心公園舉辦，吸引至少2500人觀看劇場，炒熱了虎尾毛巾文化與商機，值得一提是主辦單位今天把10隻巨大的毛巾主題玩偶全部捐贈給虎尾鎮立幼兒園收藏，小朋友樂翻天，期能藉以讓孩子了解虎尾是毛巾的故鄉。

今年以「巾彩動物派對」為主題，10隻大型毛巾動物玩偶，有牛、虎、兔、龍、馬、豬、長頸鹿、熊、企鵝和吉祥物巾寶，活動結束，為了延續感動和愛，立委蘇治芬、劉建國及虎尾魅力商圈榮譽理事長程素鳳共同建議下，今天由雲林毛巾產業科技發展協會理事長巫金周和副理事長賴建瑋、金鵬棉織公司吳雨澄共同見證下，將10隻大型毛巾動物玩偶全部送給虎尾鎮立幼兒園典藏，延續照亮毛巾故鄉的角落。

今天幼兒園看到這兩天陪他們度過愉快假日的超可愛大玩偶送到學校，每個孩子超驚喜，高興得歡呼大叫，像是迎接親愛的玩伴，幼兒園有了這群大玩偶進駐，也增添不少孩童歡樂氣氛，有小朋友說，他每天都要來上學，陪大熊熊一起玩。

蘇治芬、劉建國說，巾彩節主要為宣揚在地的毛巾產業，更重要的是維護兒少權益與關懷，每年巾彩節都以親子為出發，就是為帶給小朋友更多歡樂，如今巾彩節落幕，可愛的毛巾動物玩偶若能送持續帶給孩子歡樂，營造幼兒園快樂學習的氛圍，相信比起把玩偶送進倉庫更有意義。

幼兒園長許素蘭表示，今年巾彩節10隻主題毛巾動物大玩偶能送給園方收藏，不僅小朋友超驚喜，老師也很開心，幼兒園剛好10個班級，每班分配1隻，未來可愛的大玩偶，可伴隨小朋友快樂學習成長，尤其聖誕節將屆，有了這些大玩偶，今年聖誕節會更歡樂。