台窩灣樂讀協會偏鄉國小導讀 贈書給南化區5所國小

台南市台窩灣樂讀協會在偏鄉國小推行導讀、今天贈書給南化區5所國小一到四年級學生，共有102小朋友挑到自己喜歡的書。另贈送5校各一批圖書充實圖書室。

台窩灣樂讀協會已連續15年到偏鄉241所學校導讀、贈書4816名小朋友。協會閱讀志工團隊到偏鄉學校導讀、辦「種下書香種子贈書活動」，把書攤搬到學校讓小朋友挑選、讓孩子養成良好閱讀習慣。

該會服務台南偏鄉小學及社區圖書館多年有成，曾獲教育部閱讀推手獎殊榮；參與製播的「非讀BOOK台南愛讀冊」電視讀書會節目也曾獲得NCC「年度最佳青少年節目獎」肯定。

協會表示，故事志工從10月起在南化、北寮以及玉山這4所國小，為一、二年級各班的小朋友做了6次導讀。導讀繪本內容多元，有情緒教育的《我變成一隻噴火龍了》、品格教育的《周處除三害》等，以及台語繪本《阿媽的果子園》、《佮阿公踅菜市仔》。

國小校長退休的協會理事陳正恩也是作家，他為南化國小四年級的小朋友導讀自己創作的兒童小說《尋找無名氏》；陳正恩則自稱趁機辦粉絲簽書會。

協會表示，這些長期說故事的志工們，自己的孩子早已脫離了聽故事的年紀，仍然持續為偏鄉兒童種下書香種子，因為這項工作不僅為孩子帶來歡樂，她們自己也在和孩子的互動中收穫滿滿的童心。

協會說，每年辦兩次導讀和贈書活動，這次活動由榮星電線社會福利慈善事業基金會、耕心社會福利慈善事業基金會、王東澤先生及黃毅誠建築師事務所贊助經費，提供各種繪本、童話故事的圖書給小朋友挑選。

校方說，很多小朋友從沒逛過書店挑書、選書。老師都很熱心引導選書，還不時爆出這本書好有趣的歡呼；小朋友覺得可惜的是一個人只能挑一本書。