社會教育貢獻獎看到生命力 南市新市國小全國唯二得獎

教育部公布2023全國社會教育貢獻獎得獎名單，台南市新市國小脫穎而出，全國唯2，獲得團體組獎項肯定，另麻豆區農會、台南市立醫院醫師蘇世揚則分別獲頒團體組、個人組感謝狀。市長黃偉哲稱許獲獎單位與個人是展現社會奉獻與生命力的典範。

市長黃偉哲表示，自2003年南部科學園區落地發展起，讓既有農業與傳統工業為主的「新市仔」生態發生轉變。新市國小位在農業、傳統工業與南科新興交錯融合的地區，懷抱著引領在地及社區順應浪潮起飛的使命，不以學校功能自我設限，積極參與各項社會教育政策，開創社區新視野，深獲評審肯定。

教育局長鄭新輝說，新市國小經營成人及新住民教育班超過10餘年，長年陪伴社區民眾多元學習及適應生活能力；近年擴增辦理樂齡學習中心及結合社區大學課程，每年吸引近2千人次參與；透過新住民語文教育輔導團及兒童文學教育推廣，將學校課程結合社區特色文化產業活動，課程發展也隨社區蛻變而調整，讓學校與社區成為共存共榮夥伴。

麻豆區農會是全國唯一入圍社會教育貢獻獎的農會，積極執行農村綠色照顧站，走入社區與民眾互動，提供高龄長輩更好的關懷及照顧，以及學習和服務的場所，推出「綠飲食、綠療育、綠照顧」三面向課程，讓長者學習新知、拓展人際關係及人生視野，落實活躍老化理念。