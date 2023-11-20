「白雪」遍地！氣溫驟降 嘉市花海節大波斯菊盛開

今年入秋後首波大陸冷氣團來襲，全台有感降溫，民眾抓住機會，趕到合歡山武嶺感受低溫威力，可惜水氣不足，並未降下瑞雪，但是地處平地的嘉義市，居然出現遍地「白雪」；原來配合即將到來的嘉義花海節，市府遍植白色大波斯菊等，近來繁華盛開有如白雪遍地。

嘉義市政府配合「2023嘉義花海生活節」，利用休耕農地遍植白色大波斯菊、菊色百日草和混色萬壽菊，合計18公頃。今年7至9月的降雨量，相較於去年同期增加約300mm，使得白色大波斯菊盛開，舉目望去，大片白色波斯菊，如大雪鋪地。

市府表示，大波斯菊的花姿纖細柔美，花語是「少女的真心」、「永遠快樂」，符合這座城市帶給人們的幸福感。來到玉山路底，舉目望去，皚皚白雪，美不勝收，不用出國就可以看見銀色世界。真武宮前每年都搶先綻放的百日草，也不讓大波斯菊專美於前，一樣是爆量盛開，兩種花卉交叉出期間限定的超夢幻美拍景點。

建設處長田長沛表示，「2023嘉義花海生活節」預定於12月2、3日盛大舉辦，今年邀集超過100攤各式品牌攤商，也邀請知名樂團現場表演，是不容錯過的活動，活動詳情可以到活動官網查詢。目前正是白色大波斯菊和菊色百日草盛開的時間，歡迎民眾來嘉拍照打卡，順道走讀嘉義，體會小城市的文化，感受大創新的變化，編撰屬於自己的「裏嘉義」。