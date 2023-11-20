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治水最後一哩 南市後壁竹新里引水幹線工程通水避水患

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南市後壁竹新里引水幹線工程日前通水，順利通過汛期淹水考驗。圖 ／台南市政府水利局提供
南市後壁竹新里引水幹線工程日前通水，順利通過汛期淹水考驗。圖 ／台南市政府水利局提供

為減輕颱風豪雨危害台南市後壁區，台南市政府執行「後鎮抽水站引水幹線應急改善工程」，並於颱風季前完成通水，水利局說，工程已接近完工，區域性治水建設全數完成，日前順利通過汛期淹水考驗。

水利局表示，後壁區竹新里因地勢低窪為易淹水區域，過去因為沒有做大型抽水站加上地勢較低窪，往往因八掌溪外水位高漲或強降雨，使得內水排除不易，造成區域性淹水災情，如2018年0823因逢極端降雨事件，造成竹圍後聚落發生淹水，嚴重影響民眾生命財產安全。

水利局說，市長黃偉哲多年來向中央爭取治水經費，總投入經費逾1.5億元，陸續於2019年7月完成「後鎮抽水站新建工程」、再於2021年9月完成「後鎮抽水站引水幹線工程(第一期)」，及今年10月完成「後鎮抽水站引水幹線應急改善工程」，經過整體系統性改善，連接農田低地排水及聚落排水引流至抽水站，加速低地排水，徹底解決竹圍後聚落淹水問題並使後鎮抽水站發揮最大抽排水效能，降低竹圍後社區淹水風險。

水利局強調，引水道工程最後一哩路已完成通水，並於今年經歷7月21日三小時雨量99.5mm(一小時58mm)及9月10日三小時雨量150mm(一小時56mm)豪雨考驗社區，都無積、淹水事件發生。

南市後壁竹新里引水幹線工程日前通水，水利局出示相關治水工程完成後，水患改善成果對比。圖 ／台南市政府水利局提供
南市後壁竹新里引水幹線工程日前通水，水利局出示相關治水工程完成後，水患改善成果對比。圖 ／台南市政府水利局提供

淹水 水利局 雨量

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