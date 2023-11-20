薛瑞元視察台南登革熱防治 他頻點頭盼明年不再有疫情

台南本土登革熱病例數上周共新增680例，較上周上大減33％，市府宣布今起進入「滅孓保全期」。今下午衛福部長薛瑞元先到東區大智里視察屋頂天溝防治狀況，他肯定市府及區公所防疫作為，希望「明年不會再發生」。

薛瑞元由疾管署副署長羅一鈞、副市長趙卿惠、市府衛生局長蘇世斌、東區區長顏能通等人陪同，到大智里視察天溝防治狀況。顏能通逐一向薛介紹東區防治狀況，以及如何使用並創新天溝棒來加強巡檢孳生源。隨後更前往附近巡視工作人員朝天溝噴藥，看屋後溝是否有孑孓孳生。

薛瑞元一路視察頻頻點頭，肯定市府衛生局與區公所的努力。他說，從防疫經驗來看，能發現天溝是相當重要的問題，要爬上天溝發覺孳生源已經屬於不容易，更何況是清除。而台南市能夠發展出協助防疫的器具檢視天溝。隨後針對天溝投藥改以液體，也可以比投乳塊成效更好。