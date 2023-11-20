「古文物在公園沾鳥糞」議員指不用心 嘉義市府：邀學者認定保存

有文史工作者在臉書批評嘉市府對古文物漠不關心，放任有200多年碑文在公園沾鳥糞，且文字逐漸滅失，擔憂成為無字天書殘狀。今天議員對此提出質詢不用心。市府表示，已邀請專家學者認定，嘉義市重要文化資產，市府責無旁貸。

議員李奕德表示，東市場蘭井街有座老舊建物拆除部分屋頂，被文化局發現搶救並列入暫定古蹟，經查是1906年大地震之後重新興建建築，已超過百年，且是清代諸羅縣知縣張所受後代所有。

李奕德說，有民間文史工作者發現有塊200多年石碑「重修文廟碑記」竟然在嘉義公園內任其在外自生自滅；文史工作者臉書上表示，目前置於孔廟廣場龍邊的文廟碑記，是嘉義教育史、文化發展史的珍貴稀有古物，但因沒有遮蔽，碑面長期有青苔附著滋長，以及鳥糞與多樣微生物寄生，而產生腐蝕，石碑面目可憎，碑記文字漸毀失，恐將是繼孔廟虎邊的玉峰書院碑命運，成為無字天書，形成一片空白，喪失文化價值，令人痛心。

議員質詢文化局，百年建築可以受到暫定古蹟的關注，但是這塊有200多年歷史石碑卻沒有受到重視？

文化局長盧怡君表示，古物價值與暫定古蹟的方式不一樣，古物沒有暫定古蹟程序，古物所有權人認為有潛力成為古物，可以向文化局申請提出申請。目前已對石碑進行調查，近期會開始進行，如果有可以列為古物價值，會請所有權人向文化局提出申請，雖然位於嘉義公園內還要調查是那個局處所轄。