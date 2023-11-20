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台南安平跨港大橋9次流標 黃偉哲：再流標考慮開國際標

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市安平跨港大橋原定去年動工，但一直流標，已流標9次，市長黃偉哲表示，若再流標，考慮開國際標。圖／南市府工務局提供
台南市安平跨港大橋原定去年動工，但一直流標，已流標9次，市長黃偉哲表示，若再流標，考慮開國際標。圖／南市府工務局提供

台南市安平跨港大橋原定去年動工，但一直流標，已流標9次，工程費也由10億多一直追加到近20億，眼看11月23日又要第10次招標，議員李啟維擔心又要流標。市長黃偉哲表示，若還流標，不排除開國際標，歡迎外國公司來投標，解決一直招標不出去的問題。

台南安平每到假日便塞車，為了解決交通問題，市府爭取設置安平漁港跨港大橋，原規畫2021年動工，但因多次流標，除了工程費持續追加，工程也受到延宕，之前都由內政部國土管理署負責發包，但因多次流標後，去年移由南市府工務局負責，雖然再持續追加經費，還是流標，累積已流標9次。

工務局表示，在歷經多次流標後退回檢討，經重新計算人力成本及修改設計之後，已再增加近4億元預算，目前總經費19.69億元，日前已再次公告上網，預計11月23日再開標。

市長黃偉哲表示，安平漁港跨港大橋是台南重要交通建設，不樂見工程招標一再流標，如果繼續流標，國內沒有廠商有意願投標，就考慮開國際標，因為國內有能力建造跨港大橋的廠商有限，若開國際標，應會有國外廠商願意來投標。

南市府指出，安平漁港跨港大橋由城平路跨越漁港航道銜接至永華路，全長約1010公尺，橋面連同側道總寬32公尺。跨港大橋完工後，將形成環形交通網，有如打通任督二脈，可紓解安北路進入安平舊城區觀光車流，並提供四草大道車輛連通至台86線快速道路，分流市區台17線中華西路交通。此外，並可連結安平漁港兩岸帶狀安平老街、觀夕平台、德陽艦園區、億載金城等觀光景點，提供民眾更便捷的交通路網，促進觀光產業進一步發展。

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