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議員質詢性專區 嘉義市長：尊重主流民意

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
議員質詢後和市長黃敏惠（左）互動。記者李宗祐／攝影
議員質詢後和市長黃敏惠（左）互動。記者李宗祐／攝影

嘉義市議員顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節今天在市政總質詢上，再度詢問市長黃敏惠設置性專區的可能性，黃敏惠表示，要尊重民意且有高度共識才有可能。議員問，民眾可以透過市長信箱反應嗎？黃敏惠表示可以。

顏議員表示，上次會期市長回答要有高度共識才能再討論設立性專區議題，但是並沒有明確說明定義，今天再提出質詢希望能有明確回覆，也會蒐集大家的意見，再將意見反映給市府。

黃敏惠表示，這議題需要更多的溝通，尤其民俗、觀念等等是不是能接受，所以需要有高度共識，有共識才能溝通、進行；高度共識需要有民意基礎，台灣是多元社會，大家都可以提出自己的意見，市府會聽取民眾意見，再來作討論。

議員問要如何匯集更多民意？好像市府並沒有做這方面調查？黃敏惠表示，從相關民意作反應都可以，像是網路討論、民代、社團反應等都是可以發表意見的管道。

議員直接問，可以到市長信箱反應？黃敏惠表示，可以。

議員說，有民眾會寫信向她表達心目中的性專區是怎麼樣子，要怎樣設立才比較好、公平能運作，但是重點在於地方政府要不要做，她也只能透過會期質詢，透過直播讓外界知道性專區的益處，希望可以匯集更多民意反應，有高度共識，那麼嘉義就可以來設置性專區。

她在質詢時也提及在嘉義市竟然還有國小女性教務主任因擔心男女共宿問題，不讓女童加入棒球隊一事感到生氣。

她說，改名字原因就是反映現在性教育的失敗，性教育不僅是身體構造教育之外，還有情感教育、兩性平等、互相尊重等，但是要改變性教育，要從家長一齊教育，因為時代的觀念不可能因為一堂性平課程研習就能改變，所以家長、小孩都要一齊接受性教育。

嘉義市議員顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節今天在議會，再度詢問市長黃敏惠設置性專區的可能性。記者李宗祐／攝影
嘉義市議員顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節今天在議會，再度詢問市長黃敏惠設置性專區的可能性。記者李宗祐／攝影

顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節 議員 黃敏惠

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