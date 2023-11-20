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雲林巾彩耕地藝術節10隻大玩偶 贈幼兒園賦新使命

中央社／ 雲林縣20日電

2023雲林巾彩耕地藝術節上的10隻大型毛巾動物玩偶吸睛，昨天活動閉幕，社團法人雲林縣毛巾產業科技發展協會理事長巫金周等人今天將玩偶轉贈到虎尾鎮立幼兒園，延續感動和愛。

由行政院雲嘉南區聯合服務中心與社團法人雲林縣毛巾產業科技發展協會共同主辦，18、19日在雲林縣虎尾同心公園舉行的「2023雲林巾彩耕地藝術節」，長頸鹿、熊等10隻大型毛巾動物玩偶超吸睛。

巫金周今天告訴中央社記者，10隻大型毛巾動物玩偶承載了感動和愛，玩偶不應該因活動結束後而消失，期望轉贈能幫助孩童快樂成長並感受到溫暖，讓愛的能量無限正循環下去。

10隻大型毛巾動物玩偶今天送到虎尾鎮立幼兒園典藏，孩童開心不已。幼兒園長許素蘭表示，小朋友們看到今年巾彩節動物派對的玩偶都非常開心，虎尾鎮立幼兒園共有10個班級，剛好每個班級可以分配1隻。

許素蘭指出，大型毛巾動物玩偶未來可以伴隨著孩童快樂學習成長，耶誕節將屆，動物玩偶也會在幼兒園舉辦的活動中扮演重要角色。

毛巾 幼兒園 雲林

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