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朴子配天宮「海表聖會」登場 點燃起馬炮展開27天遶境

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣朴子配天宮12年一次海表聖會今登場，國民黨總統參選人侯友宜（左三）、縣長翁章梁（右四）等人今天點燃起馬炮。記者劉學聖／攝影
嘉義縣朴子配天宮12年一次海表聖會今登場，國民黨總統參選人侯友宜（左三）、縣長翁章梁（右四）等人今天點燃起馬炮。記者劉學聖／攝影

嘉義縣朴子配天宮12年一科「海表聖會」巡安賜福遶境今天盛大登場，早上6點15分經上香禮、七獻禮、恭讀稟文後焚化稟文，配天宮董事長蔡承宗、國民黨總統參選人侯友宜、縣長翁章梁等人點燃起馬炮正式起駕，將走遍7鄉鎮53庄231間宮廟，展開為期27天遶境祈福。

今天清晨6點15分開始，道長和法師帶領配天宮董事長蔡承宗和廟務幹部依循古禮完成科儀儀式，至7點15分吉時，由朴子出身的總統参選人侯友宜、配天宮董事長蔡承宗、縣長翁章梁、議長張明達、副議長陳怡岳、立委翁重鈞、蔡易餘等人點燃起馬炮，正式熱鬧起程。

廟方表示，今年提供GPS即時定位系統，可隨時掌握樸仔媽行蹤，邀請大家一起共襄盛舉，參加朴子配天宮12年一科「海表聖會」紀年巡安賜福遶境，樸仔媽鑾轎GPS即時定位網址為 http://www.peitiangung.org.tw/gpsmap.php

蔡承宗表示，海表聖會是朴子配天宮每12年一次的巡香賜福安境，自1975年以來辦理第四次，今年適逢遶境科年，盛情邀請當年隸屬台南州東石郡的朴子、東石、布袋、義竹、鹿草、太保、六腳等7鄉鎮友宮寺廟共襄盛舉，祈求保佑全民平安幸福，百年安康。

翁章梁說，朴子配天宮是海區的信仰中心，位於早期的東石郡，早在清代即有天上聖母巡香安境的活動紀錄，光復後直到1975年重新舉辦每12年一次的聖母巡香賜福安境，今天在點燃起馬炮後正式起駕，將展開將近一個月的遶境祈福，祈求百姓平安、台灣平安。

侯友宜說，朴子配天宮是他出生的地方，也是他的重要信仰，每12年一次的海表聖會要向上天稟告，希望這片土地平安順遂，也能夠過上好日子，就算參選總統過程很忙也要參加，祈求在兩岸關係中，台灣能夠安定。

嘉義縣朴子配天宮12年一次海表聖會今登場，國民黨總統參選人侯友宜（左）與縣長翁章梁（右）在會前閒聊。記者劉學聖／攝影
嘉義縣朴子配天宮12年一次海表聖會今登場，國民黨總統參選人侯友宜（左）與縣長翁章梁（右）在會前閒聊。記者劉學聖／攝影
嘉義縣朴子配天宮12年一次海表聖會今登場，國民黨總統參選人侯友宜（右）回故鄉參加盛會。記者劉學聖／攝影
嘉義縣朴子配天宮12年一次海表聖會今登場，國民黨總統參選人侯友宜（右）回故鄉參加盛會。記者劉學聖／攝影

朴子 遶境

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