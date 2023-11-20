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違法賣藥 嘉縣今年罰374件

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導

違法賣藥仍頻傳，嘉義縣政府為此成立食藥小隊全面監控食藥廣告，縣府昨公布今年累計查獲違規廣告374件、共裁處530萬元，其中竟有衛福部核准治療高血壓的藥品，卻誇大宣稱癌症、糖尿病等病都可以治療。衛生局指出，違規裁罰件數近兩年有成長趨勢，設違規廣告監控儀器，民眾也可撥24小時專線檢舉。

衛生局指出，374件違規廣告中，包括藥品誇大療效、食品宣傳療效、違規刊登廣告等樣態，常見違法宣傳療效有豐胸、瘦身、美白、抗過敏等。

衛生局分析，裁罰最重的是非醫療器材宣稱療效、藥物違規廣告，最多違規廣告形式則是電視、電台，由於藥品廣告相關法規很多，非藥商不得為藥品廣告，藥商刊播廣告前須向中央或直轄市衛生主管機關申請核准，只申請電視廣告就不能再電台宣傳，有時候藥商也會不小心踩到地雷。

衛生局昨舉行梅山場社區複合式健康篩檢，衛生局長趙紋華等人將藥事照護成果張貼於大樹背板，表示嚴加打擊不法，查核藥商及醫療器材商1500家裁罰、辦理115件藥品檢舉案件之外、建置藥品資訊查詢連結，及啟動食藥保衛團宣導列車前進校園、職場、社區共76場次。

廣告 衛生局 監控

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