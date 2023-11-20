下陸橋車輛爭道 嘉市擬拉長右轉動線

嘉義市鐵路高架化後預計拆除市區嘉雄、博愛、北興等陸橋，但目前汽車行駛陸橋下橋時若右轉，常發生和直行機車爭道，多名議員接獲民眾陳情要求勿等陸橋拆後再改善。市府交通處表示，由於陸橋車道數不足，未來擬延伸快慢分隔島漸變段，讓右轉動線拉長，也增設左側來車標誌。

常開車行經嘉雄陸橋的林姓市民說，東向下橋到平面後，到新民路口的距離相當短，往外切的緩衝不太夠，一定要放慢速度、仔細觀察機車來車，否則相當容易擦撞。

交通處長許啟明分析，市區這幾座陸橋，下橋時若用號誌區隔，機車族可能會同時看到汽車號誌，反而危險，且車道數都是2個快車道、1個慢車道，再加上左轉的車流量較大，例如嘉雄陸橋東向下橋，要左轉火車站的車流多，就要占用1線快車道，剩餘車道又不足區分右轉、直行及機慢車道，空間上也有困難。

市議員張秀華、王浩等人指出，最令用路人感到壓力的是下陸橋一銜接平面道路，直行車和右轉車就面臨交織，鐵高完工還有2年多，未來才處理緩不濟急。

許啟明表示，會先延長右轉動線和增設標誌以降低爭道現象，鐵高完工後會拆除陸橋成平面道路，右轉彎車與直行機車的交織情形就會降低，屆時重新規畫。