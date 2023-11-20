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學甲動保園區12月5日動工 居民仍有疑慮

聯合報／ 記者謝進盛／台南報導
停擺4年的台南學甲多功能教育園區案昨天辦說明會，會場湧入逾300人。記者謝進盛／攝影
停擺4年的台南學甲多功能教育園區案昨天辦說明會，會場湧入逾300人。記者謝進盛／攝影

台南市首座動物保護的多功能教育園區落腳學甲區，但地方組自救會抗爭停擺4年多，市府確定下月5日動工，昨天再辦大型說明會，仍然有居民質疑聯外交通不便、建造園區土方來源等，也批園區無法解決全市遊蕩犬問題；市議員則籲降低地方衝擊。市府指出，聯外道路會拓寬，土方檢驗合格，落成後優先解決學甲流浪犬問題。

市府動保處長周志勲說明，園區建築的土方來自白河水庫淤土，檢驗完全合格，園區聯外道路目前寬不到6公尺，保證拓寬到12公尺。

學甲多功能教育園區選址在完成遷葬的學甲第六公墓原址，面積約1.9公頃，昨在學甲國小辦說明會，秀昌里長謝金雀、慈福里長李新進等湧入300人，居民王美雲等人發言，質疑動保園區功能性，建好也無法解決全市遊蕩犬問題，學甲更是遊蕩狗亂竄，且土方來源有疑慮等。

數10名參加者一度舉出抗議手板「浪費公帑」、「政策錯誤」等，讓現場氣氛一度鼓譟，不過沒擴大衝突，歷經約2小時平和落幕，多名與會鄉親認為「市府算有誠意」，後續還是會強力監督。

市議員蔡蘇秋金提醒，動保園區要落實包括提供在地居民就業機會、遊蕩犬有效管理，尤其對外聯絡道路拓寬更是重中之重，且降低地方衝擊，讓園區發揮最大效益。

周志勲、學甲區長張明寶則向居民致歉園區興建過程造成的紛擾，表示皆有彙整地方對於園區相關意見。

學甲區公所及市府動保處年初陸續拜會各里釋疑，還帶民眾前往台中動物之家后里園區參訪，逐步化解歧見；園區總經費逾4億元，工程分兩期進行，市府10月先以1.72億元發包，並到學甲慈濟宮參拜保生大帝，以連5聖筊選定動土日，預定2025年底完工。

根據規畫，園區未來能收容400隻遊蕩犬和40隻貓，還規畫動保教育館、多功能廣場、生態滯洪池等公園化空間。

議員 流浪犬 動物之家

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