嘉大舉辦中醫藥產業趨勢論壇 薛瑞元：嘉義有機會成為中醫藥重鎮

嘉義大學、衛生福利部國家中醫藥研究所及台灣中藥臨床學會今於嘉大舉辦「2023台灣中醫藥產業趨勢論壇」，有500多名民眾參與。受邀致詞的衛生福利部長薛瑞元表示，嘉義市長黃敏惠曾提及爭取在嘉義設立南部分所，經討論及現勘已有相當的進展，嘉義有機會成為中醫藥發展重鎮。

衛福部長薛瑞元致詞時表示，市長黃敏惠曾找他提及嘉義市及嘉大是發展中醫藥產業的最佳地點，剛好國家中醫藥研究所位於陽明大學外的一棟建築，正被催討土地，經他了解，原來以前只是口頭上的約定，沒有簽約，僅表示興建這棟大學後和大學合作，在裡面各自分配使用空間。

他說，和最近的（藍白合）6點協議一樣講得不清不楚，各自解讀，所以現在是要讓3%或者6%也搞不清楚。他的一番揶揄惹得現場大家哂笑。

薛瑞元表示，適逢國家中醫藥研究所設立南部分所的考量，加上《中醫藥發展法》通過後賡續推動「中醫優質發展計畫」需要，以及台灣中醫藥材需求的穩定供給，所以中醫藥研究所、嘉義市政府及嘉大三方經過幾次討論及現場勘查後，目前已有相當的進展。疫情期間，中醫藥研究所研發的清冠1號帶給民眾相當的信賴，是中醫藥發展的契機，衛生福利部已訂定中草藥複方驗證標準以利申請藥證，建立中醫藥可長可久的發展。

嘉大校長林翰謙表示，嘉大在醫農、教育、生技及獸醫等領域教研能量有目共睹，將以豐沛的農業栽培、生物技術及中醫藥研究科學專業為主體，生醫資源為輔，在水上三界埔國家級中草藥種植基地及阿里山脈下的「嘉義大學林場」，栽培本土藥用植苗、林下經濟的天然栽種量產的規劃以及與原民部落的產業合作，有助於嘉大（中）醫學院發展上具獨特特色與發展一條龍的優勢。

今年4月嘉大成立醫學院籌備處進行各項籌備工作，作為中醫臨床研究及中西醫結合照護人才培育基地，更將以具全民福祉的全人健康（中）醫學院為使命，結合衛生福利部國家中醫藥研究所資源，成為推動台灣本土中草藥研發及人才培育的學研基地與產創中心。