嘉大舉辦中醫藥產業趨勢論壇 薛瑞元：嘉義有機會成為中醫藥重鎮
嘉義大學、衛生福利部國家中醫藥研究所及台灣中藥臨床學會今於嘉大舉辦「2023台灣中醫藥產業趨勢論壇」，有500多名民眾參與。受邀致詞的衛生福利部長薛瑞元表示，嘉義市長黃敏惠曾提及爭取在嘉義設立南部分所，經討論及現勘已有相當的進展，嘉義有機會成為中醫藥發展重鎮。
衛福部長薛瑞元致詞時表示，市長黃敏惠曾找他提及嘉義市及嘉大是發展中醫藥產業的最佳地點，剛好國家中醫藥研究所位於陽明大學外的一棟建築，正被催討土地，經他了解，原來以前只是口頭上的約定，沒有簽約，僅表示興建這棟大學後和大學合作，在裡面各自分配使用空間。
他說，和最近的（藍白合）6點協議一樣講得不清不楚，各自解讀，所以現在是要讓3%或者6%也搞不清楚。他的一番揶揄惹得現場大家哂笑。
薛瑞元表示，適逢國家中醫藥研究所設立南部分所的考量，加上《中醫藥發展法》通過後賡續推動「中醫優質發展計畫」需要，以及台灣中醫藥材需求的穩定供給，所以中醫藥研究所、嘉義市政府及嘉大三方經過幾次討論及現場勘查後，目前已有相當的進展。疫情期間，中醫藥研究所研發的清冠1號帶給民眾相當的信賴，是中醫藥發展的契機，衛生福利部已訂定中草藥複方驗證標準以利申請藥證，建立中醫藥可長可久的發展。
嘉大校長林翰謙表示，嘉大在醫農、教育、生技及獸醫等領域教研能量有目共睹，將以豐沛的農業栽培、生物技術及中醫藥研究科學專業為主體，生醫資源為輔，在水上三界埔國家級中草藥種植基地及阿里山脈下的「嘉義大學林場」，栽培本土藥用植苗、林下經濟的天然栽種量產的規劃以及與原民部落的產業合作，有助於嘉大（中）醫學院發展上具獨特特色與發展一條龍的優勢。
今年4月嘉大成立醫學院籌備處進行各項籌備工作，作為中醫臨床研究及中西醫結合照護人才培育基地，更將以具全民福祉的全人健康（中）醫學院為使命，結合衛生福利部國家中醫藥研究所資源，成為推動台灣本土中草藥研發及人才培育的學研基地與產創中心。
今天論壇由國家中醫藥研究所所長蘇奕彰及中華民國藥事品質改革協會理事長余萬能進行專題演講，也針對臨床應用、中藥溯源、產業發展、安全農業、原民創生及動物保健等重要議題，由國內外知名學者專家進行分組報告與討論。
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