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嘉市府慶祝移民節 體驗多元族群文化饗宴

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市邀集來自世界各國移民一起慶祝移民節活動，展現多元族群、友善宜居城市風貌。圖／嘉義市政府提供
嘉義市邀集來自世界各國移民一起慶祝移民節活動，展現多元族群、友善宜居城市風貌。圖／嘉義市政府提供

嘉義市政府今年移民節以「愛嘉•愛家-在嘉安居」作為活動主題，邀集來自世界各國移民一起慶祝移民節活動，展現多元族群、友善宜居城市風貌。嘉市新住民人數5389人占總人口數2.04%，是繼原住民、客家、閩南、眷村以外的第五大族群。活動現場異國歌舞演出及異國美食文化市集，設有50個以上攤位不但有環保花器手作、藝術彩繪也有異國美食風味。

活動配合嘉市城市品牌+，「愛嘉」即「愛家」的諧音梗，邀請每位朋友來到嘉義市展開生活，也代表嘉義市是很多新住民的家，多元繽紛的家、幸福的家。意涵來自世界各國的移民朋友，因愛締結婚姻，跨海與國人在嘉義共譜一段幸福姻緣，並在嘉義市落地安居，開枝散葉創造新幸福，在宜居的城市好生活。

燦爛新二代舞蹈團揭開活動序幕、苗族斗笠舞、藏族鍋庄舞、尼泊爾之家歌唱舞蹈等，展現新住民及二代融入台灣生活；也邀請5對新住民夫妻分別來自澳洲、尼泊爾、巴拉圭、越南、墨西哥等5國，穿著母國服飾喜氣洋洋上台。

嘉義市府於2019年成立「嘉義市新住民事務委員會」，提供其全方位服務，由各單位分別就生活適應輔導、醫療生育保健、保障就業權益、提升教育文化、協助子女教養、人身安全保護、健全法令制度、落實觀念宣導等8大重點工作辦理各項活動及政策推動。

活動除有精彩的燦爛新二代舞蹈表演，還有嘉市GO！GO！GO！嘉有喜事異國服裝走秀、異國歌舞演出及異國美食文化市集，設有50個以上攤位包含環保花器手作、藝術彩繪飲料杯袋DIY、異國美食品嚐，各項新住民學習成果暨政令宣導等，並設置簡易投票所進行模擬投票、活動闖關、有獎徵答及世界語言學習、尼泊爾異國文物等等，體驗多元族群不同的文化饗宴。

嘉義市移民節邀集來自世界各國移民一起慶祝移民節活動，展現多元族群、友善宜居城市風貌。圖／嘉義市政府提供
嘉義市移民節邀集來自世界各國移民一起慶祝移民節活動，展現多元族群、友善宜居城市風貌。圖／嘉義市政府提供
嘉義市府邀集來自世界各國移民一起慶祝移民節活動，展現多元族群、友善宜居城市風貌。圖／嘉義市政府提供
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嘉義市府邀集來自世界各國移民一起慶祝移民節活動，展現多元族群、友善宜居城市風貌。圖／嘉義市政府提供
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嘉義 新住民 移民

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