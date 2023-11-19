台南抗登革熱將進「滅孓保全」期 加速終結疫情

台南市今天新增40例本土登革熱確診病例，並於昨天達成單週累積病例數低於1000例階段性目標，明天起將進入「滅孓保全計畫」期，呼籲民眾配合孳清，加速終結疫情。

台南市政府衛生局新聞稿指出，今天新增40例分布狀況為東區8例，南區、北區及永康區各6例，中西區4例，安南區3例，仁德區及關廟區各2例，歸仁區、佳里區及麻豆區各1例，累積本土病例2萬616例。

台南市衛生局指出，統計至昨天為止，台南市本週累積病例數680例，達成單週低於1000例階段性目標，明天起將進入「滅孓保全計畫」期，依疾病管制署分析，10個流行熱區疫情全數下降，其中安平區、仁德區及歸仁區因病例發生率大幅降低，已調降為暖區，其餘7區可望於未來2至4週內陸續降級。

台南市衛生局指出，接下來在疫情滅孓保全計畫期，仍不能掉以輕心，呼籲民眾持續配合市府防疫措施，徹底落實家戶內外環境巡檢孳清，趁著天氣轉涼，登革熱病媒蚊幼蟲期延長，一舉將隱藏在社區中的病媒蚊「趕盡殺孓」。