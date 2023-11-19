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林國基典藏1500件娃娃 全台最大芭比娃娃收藏展中亮相

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
林國基娃娃展，有真人版芭比走秀，超吸睛，他現身說明各種娃娃的奧妙之處。記者蔡維斌／攝影
林國基娃娃展，有真人版芭比走秀，超吸睛，他現身說明各種娃娃的奧妙之處。記者蔡維斌／攝影

雲林台西鄉出身的知名服裝設計師林國基，是珍玩惜物收藏家，今年應邀返鄉參加雲林最大策展的「The MGEA Yunlin雲林厚工學」，他把歷經30年珍藏萬件芭比娃娃、鐵皮玩具、懷舊玩具、潮流玩具、木芥子娃娃、絨毛娃娃等，從中精選1500件工藝娃娃，首度亮相，這場難得的娃娃策展今開箱，與鄉親分享他驚人的收藏，其中特別將芭比服飾製作1比1真人服飾，展現另類「厚工」精神。

今天「娃娃展」以藝術時裝秀形式呈現，由國際設計師Daniel Wong將雲林「厚工學」概念融入時尚設計，5套作品以印花刺繡並採用環保材質布料，呈現永續、厚工精神；出身北港的設計師蔡麗玉，為台灣精品女裝的第一品牌「克萊亞」總監，從小在母親潛移默化孕育她的夢想和才華，激發對服裝設計熱情，這次以北港女兒的身分展演20套作品，獻給家鄉，用行動向故鄉證明實現夢想的可能性。

林國基則憑藉長才以行動實踐對故鄉的熱愛與芭比收藏，將芭比服飾製作出1比1真人服裝，並進行真人芭比服裝秀，為娃娃展揭開序幕，林國基並親自導覽，介紹每個收藏娃娃的典故，引領大家進入繽紛的娃娃世界。

各式各樣的芭比展現不同的風貌，林國基逐一說明其中妙處，兩千多尊展出的娃娃，當中有不乏上百萬元身價，林國基說，他收藏很多娃娃，希望能留在故鄉雲林開設娃娃博物館。

文觀處長陳璧君表示，「The MEGA Yunlin 雲林厚工學」策展至12月3日，9大倉庫特色展覽、7大必訪衛星場域、11個專業團隊投入，邀集國際知名團隊演出、多樣體驗及表演活動，歡迎大家到北港糖廠一遊保證不虛此行，詳情可查詢雲林縣府官方網站。

林國基收藏的娃娃，有的身價不菲。記者蔡維斌／攝影
林國基收藏的娃娃，有的身價不菲。記者蔡維斌／攝影
林國基收藏的娃娃，有的身價不菲。記者蔡維斌／攝影
林國基收藏的娃娃，有的身價不菲。記者蔡維斌／攝影
雲林厚工學策展，超大型的娃娃展，有真人版芭比走秀，超吸睛。記者蔡維斌／攝影
雲林厚工學策展，超大型的娃娃展，有真人版芭比走秀，超吸睛。記者蔡維斌／攝影

設計師 雲林 北港

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