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台南安定胡麻節登場 2500份免費麻油米糕飄香

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南安定胡麻節登場，現場大手筆準備2500份免費麻油米糕，令人垂涎三尺。圖／安定區公所提供
台南安定胡麻節登場，現場大手筆準備2500份免費麻油米糕，令人垂涎三尺。圖／安定區公所提供

台南安定胡麻節今天上午登場，主辦單位大手筆準備2500份免費米糕，一早吸引大批熱情鄉親領取品嘗，現場冷風中散發胡麻香，更讓人垂涎三尺。

活動由安定區公所及安定區農會舉辦，公所說，安定區土質適合種植胡麻，200公頃胡麻田裡面有50公頃胡麻與農會契作，過程除採收，還要日曬、拍打，再經過篩選，其胡麻含水量低、油脂量高，壓製出胡麻油更是冬令進補首選。

主辦單位也提供免費麻油米糕2500份，許多鄉親一早就來現場排隊領取，寒風中大啖麻油米糕，會場不時傳出陣陣胡麻香。活動會場有四健會的DIY闖關體驗提供限量麻油椪餅糖、麻油煎蛋。

安定農會另設農事成果展、農夫市集展售、社區特色美食；古寶無患子董事長王高榮展示無患子天然果實的泡沫表演等，現場除社區表演，更邀請原住民舞蹈「灑舞部岸」演出。安定區農會除推出超市胡麻產品優惠，還有限量滿額500元送摸彩券好康。

市長黃偉哲也趕來推廣安定胡麻美味及頒獎。他說，今年度推出「開箱心安定」活動，保留以往地圖集章元素，結合在地特色店家推廣在地觀光旅遊。

台南安定胡麻節登場，現場大手筆準備2500份免費麻油米糕，一早吸引大批民眾排隊。圖／安定區公所提供
台南安定胡麻節登場，現場大手筆準備2500份免費麻油米糕，一早吸引大批民眾排隊。圖／安定區公所提供

農會 彩券 美食

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