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許文龍說下輩子要當給人幸福的董事長 南市將辦回顧展

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
奇美實業創辦人、資深企業家許文龍於昨辭世，他生前曾表示，下輩子要當給人幸福的董事長。圖／南市文化局提供
奇美實業創辦人、資深企業家許文龍於昨辭世，他生前曾表示，下輩子要當給人幸福的董事長。圖／南市文化局提供

奇美實業創辦人、資深企業家許文龍於昨辭世，享耆壽96歲。台南市文化局長謝仕淵表示，許文龍是台灣文化界的巨擘，他在事業上的成功、對藝術文化的深厚關懷，深受台南市民的尊敬與愛戴，市府於2012年設置台南文化獎，首屆即將殊榮頒予許文龍。

謝仕淵說，許文龍長期奉獻本土文化及藝文推廣事業，幫助過無數藝術家和藝文團體，對於台灣及台南文化藝術發展，極具貢獻。「許文龍曾說過下輩子還要當董事長，而且是可以帶給人家幸福的董事長。其實，他這輩子已經帶給許多人幸福，他的精神將永遠被感念！」

謝表示，許文龍不僅是卓越的企業家，更是傑出的文化人，許董事長不僅熱愛藝術，更以回饋社會的初心成立「奇美博物館」，將頂級藝術珍寶開放給大眾參觀；懷著飲水思源的精神，捐贈烏山頭水庫的八田與一銅像、山上花園水道博物館的濱野彌四郎銅像等，官田區嘉南國小的八田與一銅像更由他親手創作，以具體行動緬懷對台灣、對台南有傑出貢獻的人物，讓後人得以瞻仰。

2012年5月，許文龍慷慨捐贈奇美博物館建物給台南市政府，造福台南市民及全體國人，這些無私的行動展現了他對藝術文化推廣的奉獻精神，市府也在當年度，將象徵台南文化最高榮耀的台南文化獎獻給了許文龍，許也在頒獎典禮上演奏小提琴，表達他一生對音樂、對藝術的熱愛。

第12屆台南文化獎將於下周日26日於南市圖新總館舉行頒獎典禮，文化局特別於新總館3樓策畫歷屆得主的回顧展，其中也包括許文龍先生的事蹟介紹，若沒有諸多文化人的薪火傳承，就沒有今日藝文鼎盛的文化古都，歡迎民眾前往看展。

謝仕淵表示，許文龍長期奉獻本土文化及藝文推廣事業，幫助過無數藝術家和藝文團體，對於台灣及台南文化藝術發展，極具貢獻。「許文龍曾說過下輩子還要當董事長，而且是可以帶給人家幸福的董事長。其實，他這輩子已經帶給許多人幸福，他的精神將永遠被感念！」

台南 奇美博物館 八田與一

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