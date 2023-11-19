豬心冬粉內有蟑螂 南市府查核 業者：虛心檢討

日前有消費者指稱在台南市某餐飲店外帶豬心冬粉，內疑似有蟑螂腳的異物，但未獲業者妥善處理。市府法制處、衛生局前往稽查，業者回應因爆料人事後未將食品帶回店內，無法判斷事情真相，會虛心檢討製作流程。

日前有1名男子向媒體投訴，11日到台南某餐飲名店外帶豬心冬粉湯，吃了幾口卻發現湯內有疑似蟑螂腳，夾起來竟是半隻蟑螂，當場反胃狂吐。南市府今表示，制處與衛生局獲報後於18日至消費者指稱的店家查核，該店位於本市北區文賢路，販售麻油雞、豬心湯等傳統溫補湯品，並可選擇加麵線、冬粉等，可內用、外帶。

業者向稽查人員說，日前確有1名男子來電反應外帶的豬心冬粉湯內有疑似蟑螂腳的異物，但因對方事後未將商品拿回店內，店家無法判斷事情的真相，店家強調向來重視食材的新鮮，但仍會再虛心檢討製作的流程。

市府表示，經衛生局與法制處實地查核，該店家尚無重大違反食品安全衛生管理法的情形，衛生局於現場針對食品良好衛生規範準則(GHP)部分，輔導業者應注意事項。另，查核作業區及用餐區都乾淨整齊，尚未發現有蟑螂或蚊蟲出沒的痕跡。

市府說，因為豬心冬粉是地方傳統食物，近年來逐漸熱門晉升為著名小吃，所以法制處與衛生局也其他販售此美食的店家進行查核宣導，包括附近販售此商品的店家，以及南市的知名店家包括阿明豬心、阿文豬心及大胖豬心冬粉等，未來也會不定期針對各類國民美食加強查核，持續為市民的健康把關。民眾如有消費疑義，可撥打1950消費者服務專線諮詢或向各地方政府消費者服務中心洽詢，尋求消費權益的保障。