83歲績優志工 她「要做到無法做」

台南市有2019個志工團隊志工總人數已達10萬569名，其中65歲以上的志工有2萬8808人，占總志工人數約三成，台南市社會局昨天表揚績優志工及團體，其中財稅局83歲志工謝慶美是最高齡志工，高雄榮總台南分院80歲陳黃翠花志工累積服務時數達1萬0122小時，兩人笑容滿面說，做志工服務很開心，「要做到無法度做」。

市長黃偉哲出席頒獎給128位服務年資滿10年且時數已滿2000小時的績優金質獎志工，5組績優團隊、5組家庭志工及榮獲長青志工團績優志工二等功勳獎的官田社區協會前理事長許素珍等人。黃偉哲說「有志一同，愛在台南」不只是一句口號，而是志工朋友每天身體力行做的事，台南志工朋友已超過10萬人，這是台南的驕傲，一鞠躬表達感謝。

今年金質獎中，最高齡志工是財稅局推薦的83歲的謝慶美，自稅務單位退休後，回到原單位擔任志工，謝慶美說，回到熟悉環境和老同事相處，就像沒有退休一樣，又能為民服務很快樂，「很喜歡做志工，會繼續做到無法做」。謝慶美由兒子女兒陪同領獎，在國立中正大學擔任特聘教授的兒子黃俊儒是今年師鐸獎得主，肯定媽媽做志工，每天心情都很愉快。

高雄榮總台南分院的80歲陳黃翠花志工累積服務時數達1萬0122小時，是今年所有金質獎志工中服務時數最多者，陳黃翠花說，一個人在家也無聊就到醫院當志工，一做就愛上了每天都很開心，「趁還有能力、體力及行動力時，幫助需要的人」，還會持續當志工到沒辦法做。