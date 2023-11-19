嘉義市經國新城 推交通寧靜區

嘉義市府交通處向交通部提報「行人及高齡者友善示範區計畫」，選定市區人口最多、最大規模眷村經國新城，設置行人及高齡者友善示範區計畫，採「交通寧靜區」做法，提醒車輛減速，在地里長及居民都表贊同，期望盡速實施。

交通處說，經國新城居民主要為軍眷，老年人口居多，計畫基於「行人及高齡者友善」的概念，預計採交通工程手法與相關管制措施，促使車速降低、減少穿越性交通，以保護行人及高齡者。

計畫採交通寧靜區概念，在行人及高齡者友善示範區設告示牌或地面標字，提醒民眾行經此處應減速與降低噪音管制，並搭配行穿線及停止線檢討重繪及新繪、設置交通號誌等交通工程手段，保障與增進行人及高齡者通行安全。7月提報計畫爭取240萬元補助，交通部審查中。

眷村行政區跨4個里，致遠里長宋燕生說，眷村車多、老人多，路口常發生車禍，贊成市府推動交通寧靜、行人及高齡友善示範區，保障居民生命安全及安寧，交通工程完工也要配合執法、守法。

經國新城是嘉縣市眷村改建國宅，現址由空軍建國一、五、六村（白川町）改建，共17棟樓高14樓集合式公寓大樓，2000多戶居民逾4000人，經國新城94年落成，將嘉縣市18個老舊眷村住戶搬遷進住，有福利及活動中心、小型診所、小吃店及商家等，生活機能方便完善，成為眷村商圈。

市長黃敏惠主持道安會報，通過交通處交通寧靜區規畫，透過進入區內交通降速處理，將速限控制在每小時30公里以下，把道路空間優先分配給行人、居民活動，轉移穿越性車流，向中央爭取補助辦理行人及高齡者友善區示範區，待核定後執行，提供社區友善通行環境。